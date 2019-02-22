Başkan Şahin, "ŞİMDİ Uzaklardasın" Şarkısını Seslendirdi

Günün yorgunluğunu üzerinden atmak için Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki konseri izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Şimdi Uzaklardasın" şarkısını, Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na katılarak koroyla birlikte seslendirdi.

"Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları, yeniden hayat buldu. Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, izleyiciler doyumsuz bir gece yaşadı.

Şef A. Muhtar Küçükkömürcü'nün yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu, Zeki Müren'in yazdığı ve bestelediği şarkıları seslendirdi. Konser boyunca duygusal anlar yaşayan dinleyenler, koroyu ayakta alkışladı.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Başkan Şahin, koro şefi Küçükkömürcü'ye günün anısına çiçek verdi.

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

Şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair Zeki Müren, Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Bursa'nın Hisar semtinde Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Zeki Müren, henüz ilkokuldayken yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi, müzikli okul müsamerelerinde başrolleri oynamaya başladı. 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayınlanan bir programda ilk radyo konserini verdi. 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser veren ilk Türk sanatçısı oldu. Zeki Müren 600'ü aşkın plak ve kaset doldurdu. Plağa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın "Bir Muhabbet Kuşu" güfteli şarkısıdır. Müren 1955'te "Manolyam" adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi. 300 dolayında şarkı besteledi. 17 yaşındayken bestelediği "Zehretme hayatı bana cânânım" mısrasıyla başlayan acemkürdi şarkısı bestelediği ilk şarkıdır. "Şimdi Uzaklardasın" (suzinâk), "Manolyam" (kürdilihicazkâr), "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" (nihavend) güfteli, "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkıları sık sık okunan, en sevilen şarkılarıdır.

Zeki Müren, kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından ve medyadan uzaklaştı. 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.