Başkan Şahin, sorun ve önerileri dile getirdi - Son Dakika

Başkan Şahin, sorun ve önerileri dile getirdi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptığı toplantıda, birçok farklı sorun ve önerileri aktardı.

Başkan Şahin, sorun ve önerileri dile getirdi, System.String[]

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptığı toplantıda, birçok farklı sorun ve önerileri aktardı.

OTSO Başkanı Servet Şahin, Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı'nda, Ordu'nun yerelde ve ulusal sorunlarını dile getirirken, aynı zamanda her hafta gerçekleştirdikleri komite toplantıları neticesinde üyelerinden gelen sorun ve çözüm önerilerini Başkan Hisarcıklıoğlu'na aktardı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eksiklerini ve bu konudaki talepleri de dile getiren Şahin, "Son derece modern bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ilimize kazandırdınız. Ancak okulumuzun donatımı için yeterli ödenek gelmedi. Bu konuda şahsınızdan ve milli eğitim bakanımızdan destek istemekteyiz. Yine ilimize kazandırdığınız okulumuzun ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizin entegre bir şekilde çalışarak otomasyon, bilgisayar, ve elektronik bölümlerinin iş birliği yapması gerekmektedir, bu konuda gerekli desteğinizi istemekteyiz" dedi.

Ordu için ek uçuş seferleri önerisi

THY tarafından Ordu iline ek sefer talep ettiklerini kaydeden Başkan Servet Şahin, "Ordu Giresun Havaalanında İstanbul'a sefer sayısı çok az, biz Ordu olarak en fazla göç veren illerden bir tanesi olduğumuz için Ordu İstanbul hattındaki sefer sayısının çoğaltılmasını talep etmekteyiz. Aynı zamanda sizlerin aracılığı ile Antalya, İzmir ve Kıbrıs'a yeniden sefer konulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Sarp Demir Yolu Ordu'dan geçmeli"

Başkan Servet Şahin, Samsun-Sarp Demir Yolu'nun Ordu'dan geçmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun-Sarp Demir Yolunun önemi bizim için çok büyük, Ordu ve Giresun ili atlanarak Samsun- Sarp Demir Yolu olmaz Sayın Başkanım, bu demir yolunun Ordu ve Giresun'dan geçmesi gerekiyor. İlimizin lojistik bir merkez olması için bizim Samsun- Sarp Demir Yoluna ihtiyacımız var, bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz."

"Krediler için yapılandırma önerileri"

OTSO Başkanı Servet Şahin, kredi, vergi ve prim ödemelerinde yeniden yapılandırma talep ederek, "Yeni vergi ve primlerle birleşecek olan ödemeleri yapabilmek için firmalarımız hazır değil. Ödenmesi gereken kredi, vergi ve prim ödemeleri için yeniden yapılandırılma ve taksitlendirme yapılması ve gecikme zamlarının affedilmesini istememekteyiz. Ayrıca pandemi döneminde işletmelerimize temin edilen KGF destekli krediler ile TOBB Nefes Kredisi, İşe Devam Kredisi ve Can suyu Kredisi gibi kredilerin devam etmesi firmalarımızı rahatlatacak bir hamle olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, yüz yüze eğitimin başlamaması nedeniyle firmaların sorunlar yaşadığını ifade ederek, bu firmalar için destekleme yapılması önerisinde bulundu.

Toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm bu öneri ve sorunlar ile ilgili konuları, gerekli bakanlıklar ve makamlar ile konuşacağını, bu talepleri yerine getirmek için çabalayacaklarını söyledi. - ORDU

Başkan Şahin, sorun ve önerileri dile getirdi

Servet Şahin, Ticaret, Otso, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Şahin, sorun ve önerileri dile getirdi - Son Dakika Ekonomi

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