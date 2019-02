Başkan Şahin: "Sosyal Gelişim Projelerimizle Geliyoruz"

Cumhur İttifakı'nın Atakum Belediye Başkan Adayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Atakum'da kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara kadar her kesime dokunacak mekanlar tasarlıyoruz.

Cumhur İttifakı'nın Atakum Belediye Başkan Adayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Atakum'da kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara kadar her kesime dokunacak mekanlar tasarlıyoruz. Sosyal gelişim projelerimizle geliyoruz" dedi.



Cumhur İttifakı'nın Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Türk-İş Minibüsçüler Kooperatifini ziyaret etti. Başkan Şahin, Kooperatif Başkanı Yaşar Sungur ve minibüsçü esnafı ile kahvaltı yaptı, ardından önemli açıklamalarda bulundu.



"Şoför esnafımız rahat olsun"



Şoför esnafının yaşadığı tüm sıkıntıları bildiğini ifade eden Başkan Şahin, "Şu an nasıl bazı konularda şoför kardeşlerimizi rahatlattık isek inşallah 31 Mart sonrasında da yine bir araya gelerek sorunları ivedilikle çözüme kavuşturacağız. Mazimiz referansımızdır, belediyemizin kapıları tüm esnaf kardeşlerimize daima açıktır. İnsan merkezli, halkımızla birlikte yönetimi esas alan yerel yönetim manifestomuzda 'şehir planları, alt yapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye saygılı şehirler, sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, halkla birlikte yönetim, tasarruf ve şeffaflık, değer üreten şehirler' olmak üzere 11 önemli başlık yer almaktadır. Bu anlayış belediyecilikte yepyeni bir dönemi de başlatmıştır. Manifestoda yer alan hususları Allah'ın izni, hemşehrilerimizin destekleriyle Atakum Belediye Başkanlığına seçildiğimizde hayata geçirmenin samimi gayreti içerisinde olacağız" dedi.



"Sosyal gelişime büyük önem vereceğiz"



Atakum'un birlikte yönetimin hakim olduğu bir kent olacağına vurgu yapan Başkan Şahin, "Gönüllü gönül belediyeciliğine devam edeceğiz. Manifestomuzda yer alan benzersiz şehirler hedefimiz doğrultusunda, şehrimiz için kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Atakum'un kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız. Sosyal gelişime büyük önem vereceğiz" diye konuştu.



"İnteraktif uygulamamız ile hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz"



Atakum'da bugüne kadar yapılan güzel işlerin devam edeceğini de kaydeden Başkan Şahin, "Yapılanları devam ettirmeye ve daha ileriye taşımaya çalışacağız. Bu anlayışla mahallelerimizin acil çözülmesi gereken sorunlarını çözmek için çeşitli sistemleri hayata geçireceğiz. İnteraktif uygulamamız ile hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız, esnaflarımız, muhtarlarımız ve halkımızla sürekli temas halindeyiz. Onları görüş, öneri ve şikayetlerini dinliyoruz. Notlar almaktayız. Bunların bir kısmı yaptığımız görevimiz nedeniyle hizmet alanımıza da girmektedir. Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemimizde Atakum ilçemizde bazı önemli çalışmalar yaptık. Eksik kalanları da tamamlayacağız. Her ilçemizde yoğun çalışmalarımız tüm ekiplerimiz tarafından devam etmektedir" şeklinde konuştu.



Başkan Şahin'e, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti İlçe Bakanı Haluk Köksoy, Kadın Kolları İlçe Başkanı Sevim Özil de eşlik etti. - SAMSUN

