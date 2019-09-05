Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini ziyaret etti
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Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini ziyaret etti

3 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İzmir Altınordu Spor Kulübü Tesislerini ziyaret etti.

Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini ziyaret etti, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İzmir Altınordu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Tesislerini ziyaret etti.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tesisleri ziyaret ederek kendilerini ağırlayanlara teşekkür etti. Ziyaretleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Türk insanına güvenerek kurduğu sistemle Avrupa kulüplerine futbolcu transferini gerçekleştiren, liglerimizin de futbolcu kaynağı olan Altınordu Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Tesisleri bize tanıtan Armağan Elitaş hocamıza ve Halit Eroğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sporda şampiyonluktan ziyade, örnek sporcular, karakterli gençler yetiştirmek bizim için daha önemli. Değerli ve eğitimli hocalarımızla Çocuklarımızı, gençlerimizi devletine, milletine, bayrağına, vatanına bağlı, örf ve adetlerine, gelenek ve göreceklerine bağlı, inançlı örnek insanlar olarak yetiştirmek çabası içindeyiz. Üst liglere, milli liglere sporcu vermek ana hedefimiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Münür Şahin, Altınordu, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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