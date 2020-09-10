Başkan Şahin tarihi mekanlarda incelemede bulundu - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

Şahin, ilçe ve kırsal mahallerdeki Mor Sobo Katedrali, Meryem Ana Kilisesi, Mor Gabriel Manastırı, Mor Dimet Kilisesi, Mor Yakup Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Şemun Kilisesi ve Anıtlı harabelerinde inceleme yaptı.

UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" listesine Midyat'tan da en az bir eserin yer almasını istediklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Biz adeta bir servetin üzerinde oturuyoruz ve bu servetin kıymetini biliyoruz. Ancak bunu tescillemek istiyoruz. Anıtlı'daki, Hah harabeleri 1600 yıllık ve Meryem Ana Kilisesi ile bölgenin en önemli yerlerinden biri. Turizm ve destinasyon açısından Anıtlı'yı ayağa kaldırmamız gerektiğine inandığımız buraları ile ilgili bir proje hazırlığı içerisindeyiz."