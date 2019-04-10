Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin Tebrikleri Kabul Ediyor

Başkan Şahin Tebrikleri Kabul Ediyor

19 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, tebrik ziyaretine gelen vatandaşları kabul ederek, sevincini paylaşıyor.

Başkan Şahin Tebrikleri Kabul Ediyor, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, tebrik ziyaretine gelen vatandaşları kabul ederek, sevincini paylaşıyor.

"Bilecik'e bahar gelecek" diyerek, yola çıkan ve halkın teveccühüyle görevine başlayan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 7'sinden 70'ine kendisini ziyaret eden vatandaşlarla sevincini paylaşıyor. Her bir vatandaşımızla ayrı, ayrı ilgilenen Belediye Başkanı Semih Şahin, tebrikleri alırken aynı zamanda halkın istek ve görüşlerini dinliyor, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Kabulleri kapsamında; Bilecik Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerini ağırlayan Belediye Başkanı Semih Şahin ayrıca kentteki sivil toplum kuruluşlarından Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Benan Pamukçu ve üyelerini ağırladı. Bilecik ve Bilecikliler için en güzel hizmetleri gerçekleştirmek için gayret göstereceklerini kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:34 Kaynak: İHA
Semih Şahin, Bilecik, Yaşam
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