Başkan Şahin toptancı hal inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Şahin toptancı hal inşaatında incelemelerde bulundu

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin Antalya'nın Alanya ilçesindeki hal dernek başkanlarıyla birlikte projesi kendileri tarafından hazırlanan Türkler Toptancı Hal inşaatında incelemelerde bulundu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin Antalya'nın Alanya ilçesindeki hal dernek başkanlarıyla birlikte projesi kendileri tarafından hazırlanan Türkler Toptancı Hal inşaatında incelemelerde bulundu.

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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yetkililerle doğrultusunda yapımı devam Türkler Toptancı Hal inşaatında incelemelerde bulundu. Alanya Hal Dernek Başkanı Adem Kaya, Konaklı Hal Dernek Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve Payallar Hal Dernek Başkanı Ali Ulukaya ile bira araya gelerek inşaatı gezen Şahin gelinen son noktayı değerlendirdi.


"Alanya'mıza kazandıracağız"


Projesini yaptıkları Türkler Toptancı Hal inşaatını yakından takip ettiklerini Belirten Başkan Şahin, "Hal dernek başkanlarımızla birlikte yeni toptancı halimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde de büyükşehirden gelen arkadaşlarımız ile çok verimli görüşmeler yapmıştık. Şimdi de hal dernek başkanlarımızla inşaatımıza gelerek, değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah ilerleyen süreçte yeni toplantılar yaparak durum değerlendirmesi yapmaya devam edeceğiz. Rabbimin izniyle, el birliği içerisinde yeni toptancı halimizi Alanya'mıza kazandıracağız. Projeye yakın ilgi gösteren ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de teşekkür ederim" dedi.


Şahin ve hal dernek başkanlarının önümüzdeki günlerde de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve belediye yetkilileri ile görüşmelere başlaması bekleniyor. - ANTALYA

Alanya İlçesi Ticaret Ve Sanayi Odası, Mehmet Şahin, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:10 Kaynak: İHA

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