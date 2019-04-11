Başkan Şahin, Vatandaşları Ağırlamaya Devam Ediyor
17 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yapılan tebrik ziyaretlerinde yaptığı açıklamada; "Başarımızın arkasında milletimiz var" ifadelerini kullandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:44 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Semih Şahin
, yapılan tebrik ziyaretlerinde yaptığı açıklamada; "Başarımızın arkasında milletimiz var" ifadelerini kullandı.
Halkın kararıyla belediye başkanlığı görevine seçilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ildeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.
Bilecik'in Osmaneli
İlçesi ve Dodurga
Beldesi Cumhuriyet Halk Partisi
ile İYİ Parti
Teşkilat mensuplarını ağırlayan Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarına teşekkür etti. Şahin, "Tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte ilçeleriyle ve beldeleriyle hep beraber Bilecik'imiz için hizmet edeceğiz. Hep birlikte başardık, birlikte kazandık. Şimdi tüm partililerimizde birlikte Bilecik için çalışma zamanı" şeklinde konuştu. - BİLECİK
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