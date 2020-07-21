Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli'ni çok avantajlı hale getirecek" - Son Dakika

Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli'ni çok avantajlı hale getirecek"
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılacak olan yerli otomobil fabrikasının Osmaneli için sanayileşmede büyük avantaj sağlayacağını söyledi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılacak olan yerli otomobil fabrikasının Osmaneli için sanayileşmede büyük avantaj sağlayacağını söyledi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün temeli Gemlik'te atılacak olan yerli otomobil fabrikası Osmaneli için sanayileşmede büyük avantaj sağlayacak. Yerli otomobil fabrikamızın son yıllarda teknolojik ürünlerde önemli gelişim sağlayan Türkiye için yeni fırsatlar oluşturacak. Özellikle yerli savunma sanayinde sahip olduğumuz teknoloji ile dünyada ilk üçte yer alan ülke konumuna geldik. Artık dost ülkeler savunma için ülkemizi tercih ediyor. Teknolojik gücü geçmişte elinde tutan emperyalist ülkeler verdikleri silahları yazılımları kendilerinde olduğu için istedikleri gibi rol belirliyorlardı. Yerli otomobil fabrikasının Osmaneli ilçemize 91 kilometrelik mesafedeki Gemlik'te kurulması ve Osmaneli-Bursa-Gemlik YHT Hattı'nın 2023'te hizmete girecek olması ilçemize büyük değer kattı. Osmaneli Belediyesi olarak tüm planlarımızı gelecek tahminleri üzerinden belirliyoruz. Osmaneli sanayileşme hedefleri için çok değerli olan bu iki yatırımı fırsata dönüştürecek programlarını yapmış durumda. Bilecik ilinin Bozüyük'ten sonraki 2'nci büyük ilçesi.Osmaneli, büyüme ve yükselme sürecini çok ileriye taşıyacak avantajlarını kullanacak. Yerli otomobil fabrikamızın Türkiye, Türkiye dostu ülkelere, ilimize ve Osmaneli ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:28 Kaynak: İHA
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