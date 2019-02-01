Başkan Şahiner Başarılı Güreşçiyi Ödüllendirdi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mert İlbars'ı makamında ağırlayarak başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mert İlbars'ı makamında ağırlayarak başarılarından dolayı ödüllendirdi.



Başkan Şahiner, ilçenin adını güzel şekilde duyuran genç güreşçiyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Babası Atıf İlbars'ı da tebrik eden Şahiner "Mert'in başarıları bizleri gururlandırdı, mutlu etti. İlçemizden böylesine başarılı gençlerin çıkması umut verici bir durum. Kendisine şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim." diye konuştu.



Sungurlulu genç güreşçi Mert İlbars, Slovenya'da düzenlen Yıldızlar 3. Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalya ve Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda milli mayoyu giyerek üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. - ÇORUM

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu

Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı

Transfer Evrakları Yetişmeyen Ankaragücü Futbolcusu El Kabir, Ortada Kaldı

İtalya Kupası'nda Son Yarı Finalist Lazio