Başkan Şahiner'den Belediye Personeline Teşekkür
2 saat önce
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kentpark'ın yetiştirilmesinde emeği olan personelini ödüllendirdi.
Sungurlu
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner
, Kentpark'ın yetiştirilmesinde emeği olan personelini ödüllendirdi.
Makamında belediye personelini ağırlayan Başkan Şahiner, "Kent parkımızın halkımız hizmetine sunulmasında büyük emeği olan; Fen İşleri Müdürümüz Uğur Çalman ve birim personelimize, Park ve Bahçeler Müdürümüz Rıza Tut
ve birim personelimize, Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz İrfan Karaderili ve birim personelimize, Temizlik İşleri Müdürümüz Dursun Kanmış ve birim personelimize, Şehir Plancılarımız Umut Uzunkaya ve Adem Sedef'e, Elektrik işleri personelimiz Recep Leylek ve Ferhat Keyvanoğlu'na, ayrıca Muhteşem açılış programının hazırlanmasında fedakarca çalışan tüm Belediye personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:21 Kaynak: İHA
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