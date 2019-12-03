Son Dakika Haberleri: Başkan Şahiner'den engelli personeline jest
Son Dakika Güncel Başkan Şahiner'den engelli personeline jest - Son Dakika

Başkan Şahiner'den engelli personeline jest

6 saat önce

Sungur Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Engelliler Haftası münasebetiyle belediyenin farklı birimlerinde çalışan engelli personele sürpriz yaparak onlarla birlikte pasta kesti.

Başkan Şahiner'den engelli personeline jest, System.String[]

Sungur Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Engelliler Haftası münasebetiyle belediyenin farklı birimlerinde çalışan engelli personele sürpriz yaparak onlarla birlikte pasta kesti.


Sungurlu Belediyesi bünyesinde çalışan engelli personeli makamında ağırlayan Başkan Şahiner, "Engellilik durumu yalnızca engelli insanların karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değildir. Bir gün hepimiz engelli olabilir, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için, engelli vatandaşlarımızı düşünerek çalışmalar yapılması ve tüm insanların engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırabilmesi için hareket etmesi gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak tüm toplumun insanlık görevidir. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak ve kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla biz tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - ÇORUM

Abdulkadir Şahiner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar
Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:31:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahiner'den engelli personeline jest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]