Başkan Şahiner'den Esnaf Ziyareti
2 saat önce
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, esnaf ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Sungurlu
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner
, esnaf ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Bulduğu her fırsatta esnaf ziyaret eden Şahiner; "Yaşanabilir bir Sungurlu için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Her fırsatımız da esnaflarımızı ziyaret ederek onların derdini dinleyip, bizden taleplerinin olup olmadığını soruyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret edip şikayetlerini dinliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de en küçük sorununu bile kısa zamanda çözüme kavuşması noktasında ilgili birimlere talimat veriyoruz. Makam odasında oturup talimat vermek yerine birebir halk ve esnaf ziyaretleri yaparak yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:26 Kaynak: İHA
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