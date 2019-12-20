Başkan Şahiner'den itfaiye denetimi - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye ekiplerine sabahın erken saatlerinde sahte bir ihbarda bulunarak test etti.



Sabah saat 06: 30 civarlarında 110'u arayan Başkan Şahiner, itfaiye ekiplerine Sunguroğlu mahallesinde, kendi evinin yakınlarında bir adres vererek yangın ihbarında bulundu.



İhbar sonrasında verdiği adreste itfaiye ekiplerini karşılayan Başkan Şahiner, olay yerine 4 dakika süre içerisinde intikal eden personelini tebrik etti. Ekiplerin olay yerine intikalinden sonra İtfaiye müdürlüğüne giderek personelle sohbet eden Başkan Şahiner, "İnsanlarımızın can ve mal güvenliği sizlere emanet. Her daim aktif, dinamik ve uyanık olmalısınız. Görüyorum ki bu hassasiyeti taşıyorsunuz. Bir dakikanın bile büyük önem arz ettiği bir görevi icra etmektesiniz. Özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM