Son Dakika Haberleri: Başkan Şahiner'den Yılbaşı İkramı

Başkan Şahiner'den Yılbaşı İkramı

17 dakika önce

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yılbaşı gecesi görevde bulunan kamu personeli ile Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi'nde kalan hastalara tatlı ikramında bulundu.

Başkan Şahiner'den Yılbaşı İkramı, System.String[]
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yılbaşı gecesi görevde bulunan kamu personeli ile Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi'nde kalan hastalara tatlı ikramında bulundu.

Sosyal medya hesabından yılbaşını kutlayan Başkan Şahiner, "Bu gece memleketimizin huzuru için çalışan Emniyet, jandarma, cezaevi, zabıta, itfaiye, acil servis ve sevgiye muhtaç olan huzur evi ve engelli bakım merkezlerine tüm hemşehrilerim adına tatlı ikramında bulunduk. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Yıldır Metrobüste Oturamayan Vatandaşın Hayalini Gerçekleştirdi Son Dakika! Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi

Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 13:10:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahiner'den Yılbaşı İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]