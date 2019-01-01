Başkan Şahiner'den Yılbaşı İkramı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yılbaşı gecesi görevde bulunan kamu personeli ile Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi'nde kalan hastalara tatlı ikramında bulundu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yılbaşı gecesi görevde bulunan kamu personeli ile Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi'nde kalan hastalara tatlı ikramında bulundu.



Sosyal medya hesabından yılbaşını kutlayan Başkan Şahiner, "Bu gece memleketimizin huzuru için çalışan Emniyet, jandarma, cezaevi, zabıta, itfaiye, acil servis ve sevgiye muhtaç olan huzur evi ve engelli bakım merkezlerine tüm hemşehrilerim adına tatlı ikramında bulunduk. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Yıldır Metrobüste Oturamayan Vatandaşın Hayalini Gerçekleştirdi

Son Dakika! Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi

Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü