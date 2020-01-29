Başkan Şahiner deprem bölgesinde - Son Dakika
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Başkan Şahiner deprem bölgesinde

6 saat önce

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu.

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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu.


Başkan yardımcısı Bahri Sezen ile birlikte Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı köylere giden Başkan Şahiner, köy muhtarlarıyla görüştü. Depremzede ailelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şahiner, Sungurlu halkının selamını getirdiklerini söyledi.


Sungurlu'da 4 gün boyunca 3 tır dolusu yardım malzemesi topladıklarını söyleyen Başkan Şahiner, bir tır dolusu yardım malzemesini Doğanyol ilçesine bıraktı.


Daha sonra Gökçe Köyü'ne giden Başkan Şahiner, depremde zarar gören evleri inceledi.


Durumu hem yerinde görmek, hem de topladığımız yardım malzemelerini köy muhtarları ve vatandaşlara bizzat kendimiz ulaştırmak için buradayım diyen Başkan Şahiner, "Allah, tekrar söylüyorum yaralılarımıza şifa versin. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Hak rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Böyle durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönem ve bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada ve bir ipin ucundan tutmaya çalıştık. Hep birlikte inşallah bu acılar bir daha yaşanmaz" dedi.


Başkan Şahiner daha sonra Elazığ'a gitmek üzere Malatya'dan ayrıldı. - ÇORUM

Doğanyol, Sungurlu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
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