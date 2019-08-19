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Başkan Şahiner görevine başladı

1 saat önce

Geçirdiği by-pass ameliyatı sonrası evinde istirahat eden ve tekrar sağlığına kavuşan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bugün belediyeye giderek görevine başladı.

Başkan Şahiner görevine başladı, System.String[]
Geçirdiği by-pass ameliyatı sonrası evinde istirahat eden ve tekrar sağlığına kavuşan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bugün belediyeye giderek görevine başladı.

40 gün önce kontrol için gittiği hastanede önce anjiyo olan ve bir gün sonra by-pass ameliyatı olan Başkan Abdulkadir Şahiner, görevine başladı. Başkan Şahiner'i Belediye önünde personeli ve vatandaşlar karşıladı.

Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Şahiner, "Her zaman dediğimiz gibi bir büyük bir aileyiz. Sizler gibi personelim, dostlarım olduğu sürece sırtım yere gelmez. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Geçirdiğim ameliyat sonrası sizlerden 40 gün uzak kaldım diyen Başkan Şahiner, "Bu 40 günde birçok fitne ve fesat çıkarmışlar. Kimisi yurt dışına kaçtığımı, kimisi bıçaklandığımı, kimisi ise kurşun yediğimi konuşuyormuş. Biz Sungurlu olarak önceden böyle değildik. Allah fitne ve fesat çıkaranlardan bizleri korusun" ifadelerini kullandı.

Sungurlu'ya kaldığımız yerden hizmet etmeye devam edeceğiz diyen Başkan Şahiner, "Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Sungurlu Belediyesi olarak hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM
Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:11 Kaynak: İHA
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