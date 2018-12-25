Son Dakika Haberleri: Başkan Şahiner Şehit Kabrini Yaptırdı

Başkan Şahiner Şehit Kabrini Yaptırdı

1 saat önce

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 1992 yılında şehit düşen Fehmi Bilim'in mezarını yaptırdı.

Başkan Şahiner Şehit Kabrini Yaptırdı, System.String[]
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 1992 yılında şehit düşen Fehmi Bilim'in mezarını yaptırdı.

Erhan Kocamanoğlu isimli vatandaş Sarıtepe Mezarlığı'nda bulunan annesinin mezarını ziyareti sırasında 1992 yılında Şehit düşen Fehmi Bilim'in mezarının kötü durumda olduğunu gördü. Sosyal medya hesabından Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e ulaşan Kocamanoğlu, "Annemin mezarını ziyarete gittiğimde bu şehidimizin mezarını gördüm ve içim acıdı. Size zahmet bir el atsanız" diye Başkan Şahiner'e ricada bulundu.

Konuyla hemen ilgileneceğini ve bu konulara duyarlı olduğunu söyleyen Başkan Şahiner, ekipleri Şehit Fehmi Bilim'in mezarına gönderdi. Belediye ekipleri Kısa sürede Şehit Fehmi Bilim'in mezarı yenilendi.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatanı canları ve kanları pahasıyla koruyan şehitler için yapılanların az olduğunu belirterek, şehidimizin mezarını yaptırmak bizlerin görevidir. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onların hakkını ödeyemeyiz" dedi.

Erhan Kocamanoğlu ise sosyal medya hesabından Başkan Şahiner'e teşekkür mesajı yayınladı. Kocamanoğlu, "Adam gibi adam, başkan gibi başkan. Bir ricamızla anında gereğini yaptı. Şahsım olarak ben sizden razıyım Allah'ta sizden razı olsun başkanım" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:27 Kaynak: İHA

Sungurlu, Abdulkadir Şahiner, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok

ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Kazada Şehit Olan Polisin Cenaze Töreninde, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:54:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahiner Şehit Kabrini Yaptırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]