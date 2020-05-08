Başkan Şahiner yardım paketi dağıttı - Son Dakika

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, hayırseverlerin destekleri ile yürütülen yardım kampanyası kapsamında temin edilen yardım kolilerinin dağıtımına bizzat katıldı.



Gürpınar mahallesinde yapılan dağıtımı koordine eden Başkan Şahiner, mahalleli ile sohbet ederek, taleplerini dinledi. Koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları konusunda mahalleliyi uyaran Başkan Şahiner, "Yardım kampanyamız ile şimdiye kadar birçok ailemizin kapısını çalarak kolilerimizi ulaştırdık. Ailelerimizi dinleyip isteklerine geri dönüş yapıyoruz. İnşallah ramazan ayı boyunca dağıtımlarımız aralıksız devam edecek. Salgın sürecinde hepimiz çok dikkatli olmaya çalışalım. Allah korusun bir hanede görülse tüm mahalle tehdit altında kalır. Kendi sağlıkları ve sevdikleri için tüm hemşehrilerimi titizlikle kurallara uymaya davet ediyorum." dedi - ÇORUM