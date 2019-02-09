Son Dakika Haberleri: Başkan Saka Ecevit Kavşağı'nda

Başkan Saka Ecevit Kavşağı'nda

28 dakika önce

CHP'den tekrar aday gösterilmeyen Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka seçime sayılı günler çalışmalarını bir kat daha hızlandırdı.

Başkan Saka Ecevit Kavşağı'nda, System.String[]
CHP'den tekrar aday gösterilmeyen Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka seçime sayılı günler çalışmalarını bir kat daha hızlandırdı. Kamil Saka Ata Kavşağı ve Ecevit Kavşağındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Seçimlere sayılı günler kala Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka çalışmaları devam eden projeleri yakından takip ediyor. Son olarak Ata Kavşağı ve çevre düzenlemelerini inceleyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, daha sonra Öğretmen Evi yanında yapımı devam eden Ecevit Kavşağındaki anıt ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "Meclis Üyemiz Mehmet Ertaş ile birlikte Ata Kavşağı ve Ecevit Kavşağı'nda devam eden düzenleme çalışmalarımız inceliyoruz." Dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Kamil Saka, Edremit, Güncel
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