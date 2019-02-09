Başkan Saka Ecevit Kavşağı'nda
28 dakika önce
CHP'den tekrar aday gösterilmeyen Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka seçime sayılı günler çalışmalarını bir kat daha hızlandırdı.
CHP
'den tekrar aday gösterilmeyen Balıkesir
'in Edremit
Belediye Başkanı Kamil Saka
seçime sayılı günler çalışmalarını bir kat daha hızlandırdı. Kamil Saka Ata Kavşağı ve Ecevit Kavşağındaki çalışmaları yerinde inceledi.
Seçimlere sayılı günler kala Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka çalışmaları devam eden projeleri yakından takip ediyor. Son olarak Ata Kavşağı ve çevre düzenlemelerini inceleyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, daha sonra Öğretmen Evi yanında yapımı devam eden Ecevit Kavşağındaki anıt ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "Meclis Üyemiz Mehmet Ertaş
ile birlikte Ata Kavşağı ve Ecevit Kavşağı'nda devam eden düzenleme çalışmalarımız inceliyoruz." Dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:41 Kaynak: İHA
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