Başkan Saklı'dan Hafız Hamza Yanıç'a ödül - Son Dakika

ı Kerim'i okuma yarışmasında dereceye giren Hafız Hamza Yanıç'ı makamında kabul etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bir televizyon kanalında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan ve o haftanın birinciliğini elde ederek yarı finale kalan Hafız Hamza Yanıç'ı tebrik ederek, "Bu gururu bizlere yaşatan Hamza Yanıç kardeşimizi tebrik ediyor, yarı finalde de başarılar diliyorum. İlçemizin değerli zatlarından olan Seyyit Taha Hazretlerinin memleketinden böyle gururların çıkması bizleri onurlandırdı" dedi. - HAKKARİ