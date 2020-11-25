Başkan Saklı öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika

Öğretmenler, Başkan Saklı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Başkan Saklı ve beraberindekiler, öğretmenlere gül hediye etti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Şahmir Şen ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerin gününü kutladı.

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