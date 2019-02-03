Başkan Salih Şahan Güven Tazeledi
1 saat önce
Adıyaman Ziraat Odasının yapılan 20. genel kurulunda iki liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Salih Şahan, yeniden başkan seçildi.
Adıyaman
Ziraat Odasının yapılan 20. genel kurulunda iki liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Salih Şahan, yeniden başkan seçildi.
Halk Eğitim Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen Adıyaman Ziraat Odası 20. genel kurulunda başkanlığa mevcut Başkan Salih Şahan ile Şevket Alagöz
aday oldu. Birçok kişinin katılım gösterdiği seçimde delegeler tek tek oylarını kullandı.
Gerçekleştirilen seçimde 180 delegeden 179'u oy kullandı. 12 Oyun geçersiz olduğu seçimde Salih Şahan 100 oy alırken, Şevket Alagöz ise 67 oy aldı. 100 Oy alarak yeniden başkan seçilen Salih Şahan, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.
Başkan Şahan, " Bu seçimimiz hem çiftçilere, hem Adıyaman'a hem de ülkemize inşallah hayırlı olur. Bizler daha önceden çalıştığımızın daha iyisini yapmak için buradayız. Bizim amacımız Adıyaman'ın tarım ürünlerinin daha güzel yerlere gelmesidir. Bizler Adıyaman'ın ve çiftçilerimizin menfaati için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:42 Kaynak: İHA
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