Başkan Samanlı gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Samanlı gündemi değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya il kongrelerini tamamladıklarını belirtip, Türkiye'nin iç ve dış meselelerine temas etti.

Başkan Samanlı gündemi değerlendirdi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya il kongrelerini tamamladıklarını belirtip, Türkiye'nin iç ve dış meselelerine temas etti.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendiren MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, "Korona virüs tedbirleri uygulayarak 6 günde 13 ilçe kongrelerimiz gerçekleştirdik. 10 Ağustos'ta Hekimhan ilçe kongremizle başladık, 16 Ağustos MHP Yeşilyurt İlçe Kongremizle bitirdik. Tek adayla gittiğimiz kongrelerde katılım ve başarı oranıyla kongrelerimiz gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Kongremiz var. Genel merkezimizin belirlediği bir tarihte tek aday sisteminde İl kongremizi yapacağız. 14 Mart 2021 'de Genel Başkanımız Bilge Lider Dr. Devlet Bahçeli 'ye desteklemek üzere Ankara'da yapılacak olan 13'ncü büyük kongremizde yer alacağız" ifadelerini kullandı.

"Biden Türkiye karşı sözlerini şiddetle kınıyorum"

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, gündemdeki konulara da temas etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki başkan Donald Trump'a rakip olan demokratların adayı Joe Biden'in Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösteren Mesut Samanlı, Joe Biden'i şiddetle kınadığını bildirdi.

Samanlı, "Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlerini şiddetle kınıyorum. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli bu konu hakkında görüşlerini bildirmiştir. Joe Biden'in sözleri iyi değerlendirmemiz lazım. Bundan bir yıl önce Karayılan'ın yaptığı açıklamayı iyi irdelemek lazım. Açıklamasında Karayılan diyor ki, Erdoğan ve Bahçeli'nin izlediği politikaları biran önce durdurulması gerekiyor diyor. Bunun için çağrıda bulunuyoruz diyor. Daha sonra Joe Biden ocak ayında yaptığı açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapılacak olan ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidarda olacağız açıklamalarını birleştirecek olursak ortada oynanan oyunlarında daha açık şekilde görebiliriz" şeklinde konuştu.

Ege de Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Samanlı, "Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ege de Akdeniz'de yapılan çalışmaları, terör örgütlerine karşı yapılan mücadeleler yerli ve milli silah üretimi Dünya'daki düşmanlarımızın gözünü karartıyor Biz Cumhur ittifakını burada güçlü bir şekilde ayakta tutarsak aşamayacağımız hiçbir sorun yok ve engel yoktur. Cumhur ittifakına vatandaşlar güvensinler inansınlar ve desteklesinler" dedi.

"Hemşehrilerimiz, sağlık için maske ve sosyal mesafeye uysunlar"

Başkan Samanlı, Malatya'da artış gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarına da değinerek, "Virüs, Türkiye'de az görülen illerin başında Malatya'mız geliyordu. Maalesef en çok korona virüs görülen yerler kısmına yerleşti Malatya. Bunun nedenler ise dikkatsizlik yapılan uyarılara kulak asmamaktır. Korona virüs bana bulaşmaz bana hiçbir şey yapmaz diyerek farkında olmadan yakınlarımız korona virüs bulaştırmaktadır. Vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. MHP olarak kongrelerimiz normalde bayram havasında geçiyordu. Kongrelerimizi virüs nedeniyle boynu bükük bir şeklinde hızlı bir şeklinde yaptık. Virüsten dolayı hemşehrilerimize ülkücülerimize ve delegelerimize virüs buluşmasın diye sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemlidir diyerek, kurallara uyarak kongrelerimizi hızlıca tamamladık. Yapılan uyarılara kulak verelim. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Yenmeyeceğimiz hiçbir hastalık yoktur. Yetkililerimizin çağrısına kulak verelim ve dikkatli olalım" diye konuştu. - MALATYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Malatya, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 16:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Samanlı gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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