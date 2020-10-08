Başkan Şamiloğlu: "Çiftçiye çok acil yem desteği verilmeli" - Son Dakika

Başkan Şamiloğlu: "Çiftçiye çok acil yem desteği verilmeli"

08.10.2020 10:52
Başkan Şamiloğlu:

Van'ın Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı zor bir süreçten geçen çiftçiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çok acilen yem desteğinde bulunması gerektiğini dile getirdi.

Van'ın Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı zor bir süreçten geçen çiftçiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çok acilen yem desteğinde bulunması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin adeta 'küçük baş hayvan deposu' olarak bilinen Van ili, önceki yıllara oranla her ne kadar istediği ivmeyi yakalamasa da, bu özelliğini halen korumaya devam ediyor. 750 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Van'ın ekonomisine ciddi katkılar sunan Gürpınar ilçesinde, zirai faaliyetlerde bulunan çiftçileri ziyaret eden Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, çiftçilere yönelik önemli açıklamalarda bulunurken, her şeye rağmen Van'ın 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvan sasıyı ile Türkiye'de lider il olduğuna değindi. Van'da özellikle Gürpınar ilçesinin Ortadoğu'ya koyun ihracatı yapma konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Şamiloğlu, buna paralel olarak girdi maliyetlerinin hayvancılıkla uğraşan çiftçiyi zor durumda bıraktığına işaret etti.

"Üretici çok zor durumda"

Çiftçinin girdi maliyetlerinin artmasından dolayı çok zor günler geçirdiğini belirten Başkan Şamiloğlu, "1970/1990 yılları arasında 2 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahip olan Gürpınar ilçemiz bütün Ortadoğu'ya koyun ihracatı yapan bir ilçeydi. İlçe sınırları içerisinde yaklaşık 12 mandıra barındırıyor. Ülke içerisinde birçok il ve ilçelere peynir, yağ gibi ürünlerin sevkiyatını halen yapıyor. Ülke ve özelde Van ilinin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlardı. Gelinen noktada ilçemizde 750 bin Van genelinde ise 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvan varlığı ile yine Türkiye de lider konumundadır. Hayvancılıkta iyi bir ivme yakaladığımız bu günlerde girdi maliyetlerinin ciddi anlamda artması üreticimizi zor durumda bırakmaktadır. Bu da yasak olduğu halde çeşitli yollar ile anaç hayvanların kesilmesine neden olmaktadır. Yetkililerden ricamız üreticimize acil bir şekilde yem desteğinin karşılanması, yardım yapılması ve anaç hayvanların kesilmesine göz yumulmamasıdır. Aksi takdirde yakaladığımız bu ivme tekrar aşağıya doğru hareketlenir ve işsizlik daha da artacaktır. Bu konunun detaylarını Tarım ve Orman bakanlığına rapor halinde sunduk. İnşallah bu yönde umut verici bir çalışma başlatılır" dedi. - VAN

Başkan Şamiloğlu: Çiftçiye çok acil yem desteği verilmeli

Ziraat Odası, 112 Acil, Gürpınar, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Şamiloğlu: 'Çiftçiye çok acil yem desteği verilmeli' - Son Dakika Ekonomi

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