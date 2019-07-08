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Başkan şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

1 saat önce

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Erzurum'da gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda +70 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Ayfer Arslan'ı ödüllendirdiErzurum'da gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda +70 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Ünye Reis Arslanlar Spor Kulübü...

Başkan şampiyon sporcuyu ödüllendirdi, System.String[]
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Erzurum'da gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda +70 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Ayfer Arslan'ı ödüllendirdi

Erzurum'da gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda +70 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Ünye Reis Arslanlar Spor Kulübü Sporcusu Ayfer Arslan, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti. Beraberinde babası ve aynı zamanda antrenörü olan Cavit Arslan'la birlikte Başkan Tavlı'yı ziyaret eden Arslan, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür etti.

Başkan Tavlı, ziyarette yaptığı konuşmada, başarılı olan sporcularla gurur duyduklarını ifade ederek Arslan'ı altınla ödüllendirdi.

"Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Belediye olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Tavlı, "Erzurum'da rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olan Ayfer Arslan kızımızı kutluyorum. Kendisi ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Macaristan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'nda kendisine başarılar diliyorum. Burada da ülkemizi başarıyla temsil edecektir. Gençlerimiz canımız, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Başarılı sporcularımızın her zaman yanlarındayız. Onlardan tek isteğimiz vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmaları. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız devam edecek. Gençlerimiz bizim geleceğimiz" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
Hüseyin Tavlı, Ayfer Arslan, Erzurum, Ünye, Güncel
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