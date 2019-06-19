Son Dakika Haberleri: Başkan, şampiyon takımla bir araya geldi
Son Dakika Spor Haber

Başkan, şampiyon takımla bir araya geldi

22 dakika önce

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, geçtiğimiz günlerde Erzincan'da yapılan futbol U14 grup final müsabakalarında grup şampiyonu olan Sivas Belediyespor U14 takımı antrenör ve futbolcuları onuruna akşam yemeği verdi.

Başkan, şampiyon takımla bir araya geldi, System.String[]
Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, geçtiğimiz günlerde Erzincan'da yapılan futbol U14 grup final müsabakalarında grup şampiyonu olan Sivas Belediyespor U14 takımı antrenör ve futbolcuları onuruna akşam yemeği verdi.

Kentte bir restoranda düzenlenen yemeğe Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, Alt Yapı Sorumlusu Nedim Turgut, U14 takımı antrenörü Rüştü Özbilum ve U14 takımı futbolcuları katıldı.

Yemekte konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, U14 takımının şampiyon olması sebebiyle memnuniyetini belirterek, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Başkan Budaklı; "Sivas Belediyespor U14 takımımız bizleri gururlandırdı. Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ediyorum. Sivas Belediyespor Kulübü olarak alt yapıya önem veriyoruz. Sivas'tan profesyonel takımlara oyuncu kazandırmayı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Program günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:47 Kaynak: İHA
Futbol, Sivas, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adı Galatasaray ile anılan Umut Bozok, Lorient'e transfer oldu! Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi! Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Karazlı transferlerini KAP'a bildirdi Arda-Berkay davasında tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, kavga gecesini anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:09:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan, şampiyon takımla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]