Başkan Sancak ve futbolcular Süper Lig'e odaklandı - Son Dakika

Başkan Sancak ve futbolcular Süper Lig'e odaklandı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak Bursaspor galibiyetinin ardından, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz, 26 yıllık hasret var" dedi.

Başkan Sancak ve futbolcular Süper Lig'e odaklandı, System.String[]

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak Bursaspor galibiyetinin ardından, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz, 26 yıllık hasret var" dedi.

Adana Demirspor, sahasında Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek play-off final maçına yükseldi. Maç onunda şehirde coşkulu kutlamalar yaşandı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ve futbolcuları stadyumdan ayrılırken tebrik etti.

Maç sonunda Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takım kaptanı Volkan Şen ve Erkan Zengin İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Sancak, "Zor bir maç oldu, ikinci yarıda gülen taraf biz olduk. İyi bir 90 dakika olacak, inşallah kazanırız. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. 26 yıllık hasret var. Allah nasip ederse çıkacağız. Taraftarlar sevinmekte haklı ama 90 dakika daha var. Netice itibariyle bir yıl sonra bu maçı hatırlamayacaklar, final maçı hatırlanacak. Kimin kazandığı hatırlanır. Taraftarlar bir hafta daha beklesinler. Allah bu emeklerimizin karşılığını verir inşallah" diye konuştu.

Kaptan Volkan Şen ise, "Öncellikle çok mutluyuz. Güzel bir galibiyet oldu. Sahada istediklerimizi yaptık. Her şey bizim istediğimiz gibi gitti. Ama artık ayaklarımızın yere basması lazım. Perşembe günü final maçımız kaldı. 26 yıllık bir hasret var. Taraftarlarımıza mesaj göndermek istiyorum. Pandemi döneminde gerçekten çok dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Maçın başarılı isimlerinden Erkan Zengin de, "Deplasmanda oynadığımızı maçı gerçekten çok iyi oynadık. İstediğimiz sonucu alıp buraya geldik. Buradaki maçta arkadaşlarla beraber inanılmaz bir performans çıkardı. Bursaspor'a 4 gol atmak kolay bir şey değil. Takım olarak iyi hazırlanmıştık, iyi de oynadık. Eski takımım Karagümrük ile güzel bir maç olur. Heyecanlı olur. İnşallah biz çıkacağız. Başkanımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Adana Demirspor takım otobüsüyle stadyumdan ayrılırken taraftarlar tezahüratta bulundu.

(İHA)

Adana Demirspor, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sancak ve futbolcular Süper Lig'e odaklandı - Son Dakika
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