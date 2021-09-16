Başkan Sandal, Ahilik Haftası için konuştu - Son Dakika

34. Ahilik Haftası sebebiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve birlik yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sadece Ahi Evran ile ilgili değil tarihimizdeki bütün değerli büyüklerimiz ile ilgili düşündüğümüz, hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz var. Bayraklı'da yeni kuşakları bu değerlerimizle buluşturacağız" dedi.

34. Ahilik Haftası sebebiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve birlik yönetim kurulu üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı makamında ziyaret etti. Değerlerimizin anılması, hatta bunun daha da yaygınlaştırılarak kamuoyuna mal edilmesinin kendilerinin de asli görevlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Şu an Ahi Evran ile de ilgili bir çalışmanın içerisindeyiz. Ülkemizin bugün temel sorunlarından bir tanesi de kültürel erozyon. Dolayısıyla bilgisizlik insanları farklı kanallara, farklı davranışlara sürükleyebiliyor. O yüzden kültürel değerlerimizi kendi çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Sadece Ahi Evran ile ilgili değil tarihimizdeki bütün değerli büyüklerimiz ile ilgili düşündüğümüz, hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz var. Bayraklı'da yeni kuşakları bu değerlerimizle buluşturacağız" sözlerine yer verdi.

"Tebrik ediyoruz, kutluyoruz"

Görüşmede Başkan Zekeriya Mutlu, "Bu yıl 34.'sünü kutladığımız Ahilik Haftası nedeniyle Bayraklı ilçemizde sizin de katkılarınızla etkinliklerimizin bir bölümünü yapacağız. Bu sebeple İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı 129 meslek odamız ile 300 bin esnaf ve sanatkarımız adına bugün zatıalinizi Ahilik Haftası sebebiyle ziyaret ettik. Belediye başkanı olduğunuz günden bugüne dek bizim temsil ettiğimiz esnaf teşkilatına göstermiş olduğunuz kolaylık, yakınlık ve sorunlarımızın çözüme yönelik davranışlarınızdan dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Kentte yaptığınız çalışmaları da takdirle izliyoruz. Kentte yaptığınız çalışmaların esnaf teşkilatına yansımalarını da çok yakinen takip ediyoruz. Bu kentte yaptığınız her şeyin bizim lokantanın müşterisini artırdığını, bizim bakkalın müşterisini artırdığını, çok iyi izleyen bir teşkilatız. Kentte en modern, en güzel gelişimi gösteren bir ilçenin belediye başkanı olarak size esnaf teşkilatı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Esnaf teşkilatının size olan güvenini, sevgisini bu vesileyle de zatıalinize aktarmış oluyorum. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz sizi. Yapacağınız tüm çalışmalarda esnaf teşkilatı olarak da sizin yanınızda olduğumuzu, bize ne görev düşüyorsa yapmak için çaba sarf edeceğimizi bilmenizi istiyoruz" diye konuştu.

"Kardeşliğimizin sembolü"

Birlik üyelerini makamında karşılayan ve böylesi bir ziyaretten dolayı asıl kendisinin çok memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Sandal, "Çok önemli bir gündemden dolayı bir araya gelmiş bulunmaktayız; Ahilik Haftası. Haftayla ilgili düzenlenen etkinlikler var. Bir bölümünü Bayraklı'da gerçekleştiriyor olmanız bizi de onurlandırıyor. Çünkü biz Ahi Evran'ı sadece ahiliğin kurucusu olarak değil, Ahi Evran'ı başka bir şahsiyet, başka bir kimlik olarak görüyoruz. Bizim tarihsel köklerimizin derinlerinde duran manevi bir değerimiz olarak görüyoruz. Kuruluş ve kurtuluşumuzdaki iyi ahlakın, dayanışmanın, birliğimiz ve kardeşliğimizin sembolüdür ahilik. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bu ülkenin kuruluşunda sahip oldukları felsefe gibi" dedi.

"Üzerimize düşen işleri bir an önce yerine getirelim"

Bayraklı Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bilgi aktarımında da bulunan Serdar Sandal, "Esnafımızla ilgili de bu kenti yönetirken temel bir amacımız var; kente bir vizyon katmak, değiştirmek, dönüştürmek. Burada bir memnuniyetimizi şahsınızda da dile getirmek isterim. Ne zaman ihtiyaç duyduysak, ne zaman bir işbirliğiyle ilgili, ne zaman fikirle ilgili bir ihtiyacımız olduğunda bir istediysek biz de zatıalilerinizden 10 kat fazlasını aldık. Sıcaklığınızı, dostluğunuzu hep yanımızda hissettik. Biz de Bayraklılı yurttaşlar olarak sizlere minnettarız. İstiyoruz ki İzmir'in asıl kurulduğu kent olan Smyrna'yı ve yeni kent merkezi olarak tescillenen Bayraklı'yı İzmir'in yeni kent merkezi yapmakla ilgili üzerimize düşen işleri bir an önce yerine getirelim. İnanıyorum ki bu süreç sizlerin de desteğiyle hızlanacak ve canlanacak. Bir kez daha belediyemiz ve Bayraklı'mız adına bu nazik ve anlamlı ziyaretiniz için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

34. Ahilik Haftası sebebiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Bayraklı Sevgi Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliklere katılarak esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Sandal, tüm esnafın ve vatandaşların "Ahilik Haftası"nı kutladı. - İZMİR