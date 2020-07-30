Başkan Sandal, çalışanlarla bayramlaştı - Son Dakika

Başkan Sandal, çalışanlarla bayramlaştı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye personelinin Kurban Bayramını kutladı.

Başkan Sandal, çalışanlarla bayramlaştı, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye personelinin Kurban Bayramını kutladı. Başkan Sandal, "Tek hedefimiz var; işimizi doğru yapmak. İdare etmek için değil, yönetmek için bu görevdeyiz. Eşit, adil, ahlaklı, vicdanlı olacağız ve hep birlikte çalışarak, Bayraklı için en iyisini başaracağız" dedi.

Belediye hizmet binasında tüm katları dolaşarak çalışanlarla bayramlaşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, dış birimlerdeki çalışanlarla da Baybel A.Ş. hizmet binası, Havuz Düğün Salonu ve Doğançay Fen İşleri şantiyesinde bir araya geldi. Personele; aileleri ve sevdikleriyle iyi bayramlar geçirmeleri temennisinde bulunan Sandal, baklava ikram etti.

Sabah saatlerinde Zabıta Müdürlüğü ile başlayan ziyarette son bir yıldaki değişimden memnun olduğunu ifade eden Başkan Sandal, "Sokaktan aldığımız geri bildirimler çok olumlu, vatandaşlarla olan iletişimlerimiz de çok iyi durumda. Bunun için size teşekkür ederim. Hoşgörülü, anlayışlı, adil, ahlaklı ve vicdanlı olmak zorundayız. Bayraklı'daki tüm vatandaşları temsil ediyoruz. Bayraklı Belediyesi, ilçemizde yaşayan insanların belediyesidir. Bize düşen görev işimizi en iyi şekilde yapmaktır. Bayraklı Belediyesi, İzmir'in sayılı belediyelerinden biri olacak. Liyakat esasına göre çalışan, örnek bir belediye olacağız. Kimsenin işiyle, aşıyla oynamadık, oynamayacağız. Herkese eşit olacağız, eşit hizmet götüreceğiz. Çalışanlarımız arasında da eşit işe, eşit ücret ödeyeceğiz. Yollar, kaldırımlar, altyapı çalışmaları gibi temel ihtiyaçları 2 yıl içinde tamamlayıp, sonrasında büyük projelerimize başlayacağız. Söz verdiğimiz vaatleri yapacağız" diye konuştu.

"Tek düşüncemiz, işimizi doğru yapmak"

Baybel A.Ş. ziyaretinde bir süreci geride bıraktıklarını vurgulayan Sandal, şöyle devam etti: "Bizim görevimiz modern, yaşanabilir bir Bayraklı oluşturup, halka teslim etmek. Bu doğrultuda ilk işlerimizden biri, belediyenin tüm bileşenleriyle olan iletişiminde barışı sağlamak oldu. Kurduğumuz sağlam iletişim ile birlikte ilçemizin sokaklarına yaklaşık 150 bin ton asfalt döküldü. Altyapı çalışmaları konusunda büyük hizmetler yapıldı. İlçemizdeki sıkıntılar bir bir çözülmeye de devam ediyor. İzmir bir bütün ve biz de bu bütünün bir parçasıyız. Amirimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer. Hep birlikte el birliğiyle tüm sıkıntıları çözeceğiz. Önce haddimizi ve yerimizi bileceğiz. Kim olursa olsun, işimizi doğru yapacağız. Çalışan her arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Sadece iş yaptık, tasarruf yaptık, borçlarımızı ödedik, çalışanlarımızın maaşlarını, primlerini, ikramiyelerini zamanından önce yatırdık. Göreceksiniz Bayraklı, caddeleri, meydanları, sosyal alanları, turistik yerleriyle İzmir'in en gözde ilçelerinden biri olacak. Tüm çalışmalarımızı yaparken hak yolundan ayrılmayacağız. Bu bir dava meselesi ve siz de bu davanın, bu ailenin bir parçası olun. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza hep birlikte katkımız olsun. Bu kentin en iyi hale gelmesi için çalışalım. Hepinizi seviyoruz. Hiçbirinizle ilgili ön yargımız veya art niyetimiz yok."

Havuz ve şantiyede bayramlaşma

Havuz Düğün Salonu ile Doğançay'daki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen bayramlaşma törenlerine ise Başkan Sandal'ın yanı sıra, meclis üyeleri, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, yönetim kurulu üyeleri, Disk Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, sendika temsilcileri ve Bayraklı Belediyesi personeli katıldı. - İZMİR

Bayraklı, Sandal, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal, çalışanlarla bayramlaştı - Son Dakika
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