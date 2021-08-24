Başkan Sandal, Cengizhan ve Çiçek Mahallesi'ni ziyaret etti, sorunları dinledi - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'daki mahalle ziyaretlerinin yeni ayağında Cengizhan ve Çiçek Mahallesi muhtarlarıyla sokakları gezdi, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının da yer aldığı programda, sokak sokak sorunların tespitini yerinde yapan Başkan Sandal, vatandaşlarla ve esnafla birebir görüşerek "Bayraklı'mızın her mahallesini, her sokağını tek tek dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda imkanlarımızı zorlayarak mevcut sorunların çözümü noktasında görevli arkadaşlarımızın eylem planlarını oluşturuyoruz" diye belirtti.

İlk olarak Cengizhan Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle muhtarı Taner Kanbur ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Kentsel dönüşümden sokak iyileştirmelerine, sosyal yardımlardan mahalledeki çocukların ihtiyaçlarına kadar bir dizi talebi dinleyen başkan Sandal, "Kentsel dönüşümle ilgili hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı görüşmelerimiz devam ediyor. Öngördüğümüz planlamalar beklediğimiz gibi gerçekleşirse bir yıl içerisinde Bayraklı Belediyesi olarak biz de üzerimize düşenleri yapmaya başlayacağız. Çok uzun zamandır vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını biliyoruz. Bakanlık, büyükşehir ve ilgili kurumlar ayağındaki gelişmeler bizim de çalışmalarımızı programlamamızı sağlayacak. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır göstermelerini istiyoruz. Süreçle ilgili her gelişmeyi zaten gelecek buluşmalarımızda paylaşacağız, sorunlarımızı el birliğiyle çözüyoruz" dedi.

Muhtarlık ziyaretinden sonra esnafı dolaşan başkan Sandal, mahalle esnafıyla buluşup belediye bürokratlarıyla birlikte talep ve önerileri dinledi. Başkan Sandal, mahallede yapılması gerekenlerle ilgili incelemeleri yapıp bir cenaze evine de taziye ziyaretinde bulundu.

"Bir dahaki ziyaretimize yeni muhtarlık hizmet binamızdan başlayacağız"

Cengizhan Mahallesi'nin ardından Çiçek Mahallesi'ne geçen Başkan Sandal, mevcut muhtarlık binasına alternatif olarak yapımına yeni başlanan muhtarlık hizmet binasının en kısa sürede tamamlanması konusunda talimat verdi.

Başkan Sandal, "Çiçek Mahallemizde, mahallemizin adına yakışır bir muhtarlık hizmet binasının yapımına başlamıştık, mesai arkadaşlarıma en kısa sürede tamamlamaları konusunda talimat verdim. Bir dahaki ziyaretimize yeni muhtarlık hizmet binamızdan başlayacağız; ayrıca muhtarlığın içinde bulunduğu parkla ilgili çevre düzenlemesini de genişletiyoruz. Çiçek Mahallemizdeki her vatandaşımız ve çocuğumuz çok daha güzel bir ortamda, daha kaliteli bir şekilde vakit geçirebilecekler" diye belirtti.

Ayrıca Çiçek Mahallesi Muhtarı Sezai Çelik ile birlikte acil çözüm bekleyen merdiven ve sokak iyileştirmeleri ile yapılması düşünülen yol yenileme çalışmalarını sokak sokak inceleyen Başkan Sandal, mahalle esnafını da ziyaret etti.

Başkan Sandal, gezi sırasında gençlerle, çocuklarla ve esnafla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayraklı'nın her mahallesinde olduğu gibi Cengizhan ve Çiçek Mahallesi'ndeki sorunların aciliyetini bildiklerini, tüm çalışmaların ivedilikle planladıklarını belirten Başkan Sandal, "İlgili tüm mesai arkadaşlarımızla ilçemizin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, gerekli tüm talimatları verdim. Daha yaşanılır bir Bayraklı için kollarımızı sıvadık, ilçemizde girmediğimiz sokak, dokunmadığımız insan kalmayacak. Mesai arkadaşlarımızla zaman kaybetmeksizin çalışmalarımızı hayata geçirmek için elimizdeki imkanlarımızı olabildiğince zorluyoruz, hizmetlerimiz aralıksız sürecek" dedi. - İZMİR