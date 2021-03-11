Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya - Son Dakika

Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya

11.03.2021 10:21
Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, Aerobik Jimnastik İzmir İl Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

Bayraklı Belediyesi, Aerobik Jimnastik İzmir İl Yarışması'na ev sahipliği yaptı. İzmir ve çevresinden 67 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenler ödüllerini Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elinden aldı. Başkan Sandal, "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı vizyon projemizle dünya çocukları ve gençleri Bayraklı'da buluşacak. Bilim, kültür, sanat, spor festivalleri düzenleyeceğiz. Sporcularımızın her zaman yanında olacağız. Tüm katılımcılarımızı kutluyorum" dedi.

Aerobik Jimnastik İzmir İl Yarışması, Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 8 takımın 67 sporcuyla katıldığı müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu. 4 kategoride düzenlenen yarışmaya 7-8, 9-11, 12-14 ve 15-17 yaş grubundan sporcular katıldı. Cimnastik Federasyonu izniyle Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ev sahipliğindeki karşılaşmalarda, İzmir Elit Jimnastik Spor Kulübü Derneği, Kolektif Jimnastik Kulübü Derneği, Karşıyaka Koleji Spor Kulübü Derneği, Estetik Jimnastik Spor Kulübü Derneği, Selçuk Zuhal Fitness Spor Kulübü Derneği, Aydın Zeygym Stüdyo Spor Kulübü Derneği, Kolektif Spor Kulübü Derneğinden sporcular şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Sporcular parke üzerinde becerilerini sergilerken aileleri de tribünden onlara destek verdi. Etkinlik sonunda dereceye girenlere madalya ve Türkiye Cimnastik Federasyonu hakemlerine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal plaket takdim etti. Türkiye Cimnastik Federasyonu milli hakemi ve aynı zamanda Türkiye Cimnastik Federasyonu Teknik Komite Başkanı Bahadır Uygur da, desteklerinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür plaketi verdi.

"Dünya çocukları ve gençleri Bayraklı'da buluşacak"

Başkan Sandal etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı projemizi kültürel ve tarihsel mirasımıza sahip çıkmak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, 19 Mayıs ve 23 Nisan'ı referans alarak Bayraklı'yı marka bir kent yapmak için tasarladık ve bu süreç içinde temellerini atacağız. Bundan sonra da dünyanın dört bir yanından gelecek çocuklar, Bayraklı'da buluşacak. Hayallerini, umutlarını, projelerini, geleceğe dair beklentilerini söyleyecekler. Bayraklı'da dünya çocukları ve gençleriyle birlikte bilim, kültür, sanat, spor festivalleri düzenleyeceğiz. Bu nedenle bugün böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

"Pandemi sürecinde Bayraklı'da ezber bozuldu"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Teknik Komite Başkanı Bahadır Uygur, "Pandemi sürecinde bu kadar hareketsiz hayata alışmışken bu ezberi bozan ve bize katkı sağlayan Başkan Sandal ve ekibine teşekkür ederim. Pandemi sürecinde birçok yarışma ertelendi veya iptal edildi ama sporcuların aktif kalabilmesi için kendi bölgelerinde yarışma izni verilmesiyle yarışmaların ilki İzmir'de yapıldı. Tüm emeği geçenlere spora desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Avrupa şampiyonundan geleceğin sporcularına övgü

Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonu Ferhat Arıcan da sporcuların pandemi dolayısıyla zor günler geçirdiğini belirterek, çok önemli bir etkinlikte geleceğin başarılı sporcularını bir araya getiren Bayraklı Belediyesi ve Cimnastik Federasyonu, takımlar ve ailelere teşekkür etti. Dünya jimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını gösteren Arıcan, tüm sporculara başarılar diledi.

"Spora hizmete her zaman hazırız"

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı hamza Işık ise, "Pandemi, gençlerimizi ve çocuklarımızı daha çok etkiledi. Evlere kapanmak zorunda kaldılar. Hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Ümit ediyorum bu yarışma bir nebze de olsa çocuklarımız için yeni dönemin bir başlangıcı olur. Bu tür yarışmalara her türlü hizmeti vermeye hazırız" diye kaydetti.

Şampiyonlar belli oldu

Yarışmanın 7-8 yaş grubu trio kategorisinde Kolektif Jimnastik Spor Kulübü dördüncü, Karşıyaka Koleji Spor Kulübü üçüncü oldu. İkinci ve birinci ise Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımından çıktı. Çiftli kategoride de Bayraklı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü birinciliği elde etti. 9-11 yaş grubu trio kategorisinde Kolektif Spor Kulübü dördüncü, Aydın Zeygm Stüdyo Kulübü üçüncü, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Kolektif Spor Kulübü birincilik kürsüsünde madalya sahibi oldu. Tekli kategoride Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü dördüncülüğü, Aydın Zeygym Stüdyo üçüncülüğü ve ikinciliği kazanırken, birincilik kürsüsüne çıkan takım Kolektif Spor Kulübü oldu. 12-14 yaş tekli kategoride Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4'üncülüğü, 2'nciliği ve birinciliği elde etti. Karşıyaka Koleji ise bu kategoride 3'üncü oldu. Bu yaş gurubu trio kategorisinde Kolektif Spor Kulübü 3'üncü, Kolektif Spor Kulübü 2'nci, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 1'inci oldu. 15-17 yaş grubunda ise Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 2'ncilik ve birincilik kürsüsünde madalyanın sahibi oldu. - İZMİR

Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya
Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya
Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya
Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya

Karşıyaka, Cimnastik, Aydın, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evlilik vaadiyle kandırılan adam, eniştesinin tecavüzüne uğradı Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı         
13:46
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı         
13:26
Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı         
12:53
Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü         
12:26
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracının kaydettiği ilk ses kayıtlarını paylaştı NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracının kaydettiği ilk ses kayıtlarını paylaştı         
11:43
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:23:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei