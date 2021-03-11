Başkan Sandal'dan başarılı sporculara madalya

Bayraklı Belediyesi, Aerobik Jimnastik İzmir İl Yarışması'na ev sahipliği yaptı. İzmir ve çevresinden 67 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenler ödüllerini Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elinden aldı. Başkan Sandal, "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı vizyon projemizle dünya çocukları ve gençleri Bayraklı'da buluşacak. Bilim, kültür, sanat, spor festivalleri düzenleyeceğiz. Sporcularımızın her zaman yanında olacağız. Tüm katılımcılarımızı kutluyorum" dedi.

Aerobik Jimnastik İzmir İl Yarışması, Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 8 takımın 67 sporcuyla katıldığı müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu. 4 kategoride düzenlenen yarışmaya 7-8, 9-11, 12-14 ve 15-17 yaş grubundan sporcular katıldı. Cimnastik Federasyonu izniyle Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ev sahipliğindeki karşılaşmalarda, İzmir Elit Jimnastik Spor Kulübü Derneği, Kolektif Jimnastik Kulübü Derneği, Karşıyaka Koleji Spor Kulübü Derneği, Estetik Jimnastik Spor Kulübü Derneği, Selçuk Zuhal Fitness Spor Kulübü Derneği, Aydın Zeygym Stüdyo Spor Kulübü Derneği, Kolektif Spor Kulübü Derneğinden sporcular şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Sporcular parke üzerinde becerilerini sergilerken aileleri de tribünden onlara destek verdi. Etkinlik sonunda dereceye girenlere madalya ve Türkiye Cimnastik Federasyonu hakemlerine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal plaket takdim etti. Türkiye Cimnastik Federasyonu milli hakemi ve aynı zamanda Türkiye Cimnastik Federasyonu Teknik Komite Başkanı Bahadır Uygur da, desteklerinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür plaketi verdi.

"Dünya çocukları ve gençleri Bayraklı'da buluşacak"

Başkan Sandal etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı projemizi kültürel ve tarihsel mirasımıza sahip çıkmak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, 19 Mayıs ve 23 Nisan'ı referans alarak Bayraklı'yı marka bir kent yapmak için tasarladık ve bu süreç içinde temellerini atacağız. Bundan sonra da dünyanın dört bir yanından gelecek çocuklar, Bayraklı'da buluşacak. Hayallerini, umutlarını, projelerini, geleceğe dair beklentilerini söyleyecekler. Bayraklı'da dünya çocukları ve gençleriyle birlikte bilim, kültür, sanat, spor festivalleri düzenleyeceğiz. Bu nedenle bugün böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

"Pandemi sürecinde Bayraklı'da ezber bozuldu"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Teknik Komite Başkanı Bahadır Uygur, "Pandemi sürecinde bu kadar hareketsiz hayata alışmışken bu ezberi bozan ve bize katkı sağlayan Başkan Sandal ve ekibine teşekkür ederim. Pandemi sürecinde birçok yarışma ertelendi veya iptal edildi ama sporcuların aktif kalabilmesi için kendi bölgelerinde yarışma izni verilmesiyle yarışmaların ilki İzmir'de yapıldı. Tüm emeği geçenlere spora desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Avrupa şampiyonundan geleceğin sporcularına övgü

Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonu Ferhat Arıcan da sporcuların pandemi dolayısıyla zor günler geçirdiğini belirterek, çok önemli bir etkinlikte geleceğin başarılı sporcularını bir araya getiren Bayraklı Belediyesi ve Cimnastik Federasyonu, takımlar ve ailelere teşekkür etti. Dünya jimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını gösteren Arıcan, tüm sporculara başarılar diledi.

"Spora hizmete her zaman hazırız"

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı hamza Işık ise, "Pandemi, gençlerimizi ve çocuklarımızı daha çok etkiledi. Evlere kapanmak zorunda kaldılar. Hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Ümit ediyorum bu yarışma bir nebze de olsa çocuklarımız için yeni dönemin bir başlangıcı olur. Bu tür yarışmalara her türlü hizmeti vermeye hazırız" diye kaydetti.

Şampiyonlar belli oldu

Yarışmanın 7-8 yaş grubu trio kategorisinde Kolektif Jimnastik Spor Kulübü dördüncü, Karşıyaka Koleji Spor Kulübü üçüncü oldu. İkinci ve birinci ise Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımından çıktı. Çiftli kategoride de Bayraklı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü birinciliği elde etti. 9-11 yaş grubu trio kategorisinde Kolektif Spor Kulübü dördüncü, Aydın Zeygm Stüdyo Kulübü üçüncü, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Kolektif Spor Kulübü birincilik kürsüsünde madalya sahibi oldu. Tekli kategoride Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü dördüncülüğü, Aydın Zeygym Stüdyo üçüncülüğü ve ikinciliği kazanırken, birincilik kürsüsüne çıkan takım Kolektif Spor Kulübü oldu. 12-14 yaş tekli kategoride Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4'üncülüğü, 2'nciliği ve birinciliği elde etti. Karşıyaka Koleji ise bu kategoride 3'üncü oldu. Bu yaş gurubu trio kategorisinde Kolektif Spor Kulübü 3'üncü, Kolektif Spor Kulübü 2'nci, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 1'inci oldu. 15-17 yaş grubunda ise Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 2'ncilik ve birincilik kürsüsünde madalyanın sahibi oldu. - İZMİR