Başkan Sandal'dan Çiçek Mahallesi incelemesi - Son Dakika

Bayraklı Çiçek Mahallesi 1610 sokakta uzun yıllar altyapıdan kaynaklı sorunlar yaşayan vatandaşlar, rahata kavuştu. Geçtiğimiz günlerde sokaktaki çalışmaları yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Artık burada yaşayan vatandaşımızın evini su basmayacak. Sokağın altyapısını baştan sona yeniledik. Bayraklı halkı her şeyin en iyisine layık" dedi.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çiçek Mahallesinde yürütülen altyapı yenileme ve asfalt serimi çalışmalarını inceledi. Geçtiğimiz günlerde 1610 sokakta vatandaşların yaşadığı sıkıntıları dinleyen Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, bölgenin uzun yıllar süren su kaçağı, yağmur suyu kanalı ve elektrik altyapısı sorunlarının giderildiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında 1610 sokaktaki içme suyu boruları ve yağmur suyu kanalları yenilendi. 1637/22 sokakta yağmur suyu kanalı çalışması tamamlandı. İZSU, 1637/10 sokakta ise ana içme suyu borularını yeniledi. Bölgenin tüm altyapı sorunları çözülerek sokakta asfalt serimi yapıldı. Uygulamadan çok memnun olan mahalle sakinleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve tüm çalışanlara teşekkür etti.



"Çözülmeyecek sorun yok"



Bayraklı'nın her mahallesinde belediye ekiplerinin görevde olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Geçtiğimiz günlerde gelip, sorunu yerinde tespit etmiştik. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinledik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte sorunlara hızlı çözüm üreterek mahalle sakinlerimizin yıllardır yaşadığı sıkıntıların önüne geçtik. Çözülmeyecek sorun yok. Bayraklı halkı her şeyin en iyisine layık" diye konuştu. - İZMİR