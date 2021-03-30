Başkan Sandal'dan esnafa 4.5 milyon liralık destek - Son Dakika

Başkan Sandal'dan esnafa 4.5 milyon liralık destek

30.03.2021 17:25
Başkan Sandal'dan esnafa 4.5 milyon liralık destek, System.String[]

Bayraklı Belediyesi Meclisinde alınan kararlar kapsamında ilçe sınırları içinde yer alan ve pandemi sürecinde dükkanları kapalı kalan esnaftan katı atık, çevre temizliği ile ilan ve reklam vergilerinin alınmayacağı belirtildi.

Bayraklı Belediyesi Meclisinde alınan kararlar kapsamında ilçe sınırları içinde yer alan ve pandemi sürecinde dükkanları kapalı kalan esnaftan katı atık, çevre temizliği ile ilan ve reklam vergilerinin alınmayacağı belirtildi. Ayrıca, yiyecek içecek ağırlıklı hizmet veren kafe gibi işletmelere de gıda paketi ve 500'er lira nakdi yardım yapılacağı duyuruldu. Toplam 3 bin 106 esnafı kapsayacak uygulama kapsamında 4 milyon 445 bin liralık destekte bulunulacak.

Bayraklı Belediyesince Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bayraklı'da faaliyetlerini durduran veya ara veren kıraathane, çay ocağı, internet kafe, oyun salonu ve yiyecek-içecek satışı yapan 362 işletme sahibine gıda paketi, işletme başına 500'er lira olmak üzere toplam 253 bin 400 lira nakdi destekte bulunulacak.

Ayrıca yine salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine belirli süre ara verilmiş olan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, lokanta, restoran, paket servisi yapmayan pastane, birahane, kıraathane, kırbahçesi, dernek lokali, çay bahçesi, kuaför, berber, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu, spor salonları, sinema salonları, lunapark, internet ve oyun salonu, bilardo ve nargile salonları gibi toplam bin 468 işyerinin kapalı olduğu sürelerde katı atık bedelleri ile başvuruda bulunmaları halinde kapalı bulunulan dönemlere ait çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergileri alınmayacak. Bu çerçevede bin 468 esnafa toplam 3 milyon 945 bin liralık destek sağlanacak.

Bin 276 pazarcıya tahsis ücreti desteği

Öte yandan pazar yerlerinde giyim ve oyuncak, züccaciye, süs eşyası, çanta vb. tezgahı bulunanlar ile hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle tezgahlarını açamayan toplam bin 276 pazarcının, tezgahlarını açmadığı sürelerde pazar yeri tahsis ücretleri alınmayacak. Devlet okulları, özel okullar, ana sınıf ve anaokulları, öğrenci yurtları ile bu yerlerde faaliyet gösteren kantin işletmelerinin kapalı olduğu sürelerde de işyerlerinin katı atık bedelleri ile ayrıca başvuruda bulunmaları halinde, kapalı bulunulan dönemlere ait çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergileri tahsil edilmeyecek. Bin 276 pazarcıyı kapsayan uygulamada 257 bin 60 liralık destekte bulunulacak. Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantısı mart ayı oturumlarında gündeme gelen ve esnafa yaklaşık 4.5 milyon liralık desteği içeren maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, zor günler geçiren esnafın hiçbir zaman yalnız olmadığını, imkanlar dahilinde her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - İZMİR

Başkan Sandal'dan esnafa 4.5 milyon liralık destek
Başkan Sandal'dan esnafa 4.5 milyon liralık destek
Başkan Sandal'dan esnafa 4.5 milyon liralık destek

Koronavirüs, Bayraklı, oyunlar, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal'dan esnafa 4.5 milyon liralık destek - Son Dakika


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