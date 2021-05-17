Başkan Sandal'dan gençlere mektup - Son Dakika

Başkan Sandal, gençlere seslendiği satırlarda "Tüm gücümüz ve bütün imkanlarımızla her zaman yanınızda olacağız" dedi. Sandal, kutlama etkinlikleri kapsamında ayrıca 18 ve 19 Mayıs'ta 24 mahalleyi kortej eşliğinde gezerek ilçe sakinlerinin bayramını kutlayacak.

Göreve geldiği günden bu yana eğitime, çocuklara ve gençlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve imkanları bu anlamda seferber eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı mektupla kutladı.

Başkan Sandal, mektubunda şu ifadelere yer verdi: Sevgili Gençler; Sizler bizim yalnızca geleceğimiz değil; aynı zamanda bugünümüzsünüz. Bayraklı'yı çocuk ve gençlik kenti yapmak için çıktığımız bu yolda ilhamımızı 19 Mayıs 1919'da ülkemizin tam bağımsızlığı için yola çıkan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından aldık. Bizler; tüm gücümüz ve bütün imkanlarımızla her zaman yanınızda olacağız. Bayraklı'yı sizlerle birlikte katılımcı demokrasinin ilkelerinden taviz vermeden yöneteceğiz. Bu kent, bu mahalleler, bu sokaklar hepimizin! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, bağımsızlığımız ve bayrağımız uğruna verilen mücadelenin sizlerin de esin kaynağı ve gücü olduğunu biliyor, sizlere güveniyorum. Saygı ve sevgilerimle...

24 MAHALLEDE 19 MAYIS KORTEJİ

Pandemi tedbirleri kapsamında buruk kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ayrıca 2 gün boyunca Başkan Sandal 24 mahalleyi ziyaret ederek, bayram coşkusunu kortej eşliğinde ilçe sokaklarına taşıyacak. Bu kapsamda 18 Mayıs'ta 12 ve 19 Mayıs'ta da 12 olmak üzere 2 günde 24 mahalle belediye ekiplerinin de katılacağı arabalı kortejle gezilecek, 19 Mayıs coşkusu ve sevinci tüm Bayraklı'ya yayılacak.