Başkan Sandal'dan "kan bağışı" çağrısı - Son Dakika

Başkan Sandal "Her damla kan, kurtarılan bir candır. Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır" dedi.

HER BAĞIŞ İÇİN BİR FİDAN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kan stoklarında artan ihtiyaçlara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş ve İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul'dan konu hakkında bilgi alan Başkan Sandal, kan bağışının önemine vurgu yaptı. Her bağış sonrasında, bağışçılar adına Çeşme'deki Kızılay Ormanı'na fidan dikimi yapıldığı belirtildi.

VATANDAŞA BAĞIŞ DAVETİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kan vererek, onlarca insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Kızılay Kan Merkezi'nde sosyal sorumluluk görevimizi yerine getirdik. Vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.