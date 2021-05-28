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Başkan Sandal'dan odalara çağrı: "Vatandaşın mağduriyetini arttırmayın" - Son Dakika

Başkan Sandal'dan odalara çağrı: "Vatandaşın mağduriyetini arttırmayın"

28.05.2021 20:36

Başkan Sandal'dan odalara çağrı: "Vatandaşın mağduriyetini arttırmayın" İzmir'de yaşanan 6.6'lık depreminin en büyük yıkımı gerçekleştirdiği Bayraklı'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremzede vatandaşların evlerinin yeniden inşasında hak...

Başkan Sandal'dan odalara çağrı: "Vatandaşın mağduriyetini arttırmayın"

İZMİR - İzmir'de yaşanan 6.6'lık depreminin en büyük yıkımı gerçekleştirdiği Bayraklı'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremzede vatandaşların evlerinin yeniden inşasında hak kayıplarını engellemek için çıkarılan plan notlarına odaların dava açacağı duyumlarını aldıklarını söyleyerek, odalara, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bir kez daha arıttırmayın" çağrısında bulundu.

30 Ekim 2020'de 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'de en büyük yıkım Bayraklı'da yaşanırken Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, deprem sonrasında yapılan çalışmalar, izlen süreç ve yol haritasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımının 1 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Deprem ve sonrasındaki süreçte belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Sandal, "Enkaz süreci, çadır ve geçici konut sürelerinin dışında biz belediye olarak üzerimize düşeni hiçbir siyasi amaç gütmeden yerine getirdik. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talep edilen her şeyi eksiksiz ve en hızlı şekilde yapmaya çalıştık. Bunun yanında meclisimizden oy birliği ile çıkan mecburi imar haklarının korunması ve ada bazlı yüzde 10 imar artışını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik fakat iki gerekçeyle reddedildi. Bir tanesi usul ve esaslar yönünden bir tanesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayını alarak yeni bir taslakla bu notun geçmesi yönündeydi. Hemen ardından yeniden düzenlediğimiz ve usul ve esasları içeren plan notunu meclisten geçirdik. Bayraklı Belediyesi 8 gün içinde bu plan notu konusunda üzerine düşeni yaptı ve aynı gün askıya çıkardı. Şu anda askıdan inmiş ve yürürlüğe girmiş durumda. Bu plan notları, mevcut metrekarelerinin korunması, kooperatif haklarının korunması gibi çalışmaları içeriyor" dedi.

"Güçlendirmeye sıcak bakmıyoruz"

Belediye olarak orta hasarlı binaların güçlendirilmesinin sağlıklı olmadığını düşündüklerini ifade eden Başkan Sandal, güçlendirmenin uzun vadede riski arttırdığını söyleyerek, "Biz belediye olarak binaların hasar durumlarından çok riskli yapı olup olmadıklarıyla ilgileniyoruz. Çünkü hasar durumu biraz daha gözlemseldir. Bu nedenle temel önceliğimiz binaların risk analizini yapıp bu binaların dönüşüme dahil edilmesini sağlamak. Bir diğer taraftan da orta hasarlı binaların güçlendirilmesi konusu var. Zemin etüdüne baktığımızda sıvılaşma riski yüksek bir zeminden bahsediyoruz. Yani deprem öncesinde yapılan binaların temel konusunda ciddi sıkıntıları var. Biz, güçlendirmeye sıcak bakmıyoruz. Bu binaların yıkılıp yeniden yapılmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kanun, usul ve esaslar çerçevesinde hareket ediyoruz"

Yıkım sürecinin başlamasıyla birlikte kendini gösteren sorunlara da değinen Sandal, vatandaşların en önemli taleplerinden olan kat artışı kararının yasal olarak kendilerine bağlı olmadığını ifade ederek, "Vatandaşlar 'Sayın başkan bize 2 kat fazla verirsen müteahhit hakkını oradan çıkarırız' diyorlar. Söz konusu olan alanlarda fazladan bir hak yok. Çünkü 10 katın üstündeki binalarda zayiat oranları yüzde 60-80 arasında oluyor. Bölgenin planları 1980'li yılarda yapılmış ve yapılaşmada da yüzde 90 oranında bitmiş. Bu planlar yapılırken nüfus, park otopark gibi kıstaslar temel alınmış. Buradaki tek bir yoğunluk artışında kişi başına 10 metrekare yeşil alan ayrılmalı. Biz ilgi kanun, usul ve esaslar çerçevesinde hareket ediyoruz. Hadi diyelim biz yasaları çiğnedik ve onay verdik. O zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Hayır' diyecek. Orası da 'Evet' dese Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Hayır' diyecek. Hadi diyelim o da 'Evet' dedi. Askıdayken odalar 'Hayır' diyecek. Şu anda duyumlarımıza göre odalar, plan notlarına itiraz edeceklermiş. Buna bir de kat artışını eklersek o itirazın geleceğine kesin gözüyle bakılabilir" dedi.

"Finansman süreci en sıkıntılı süreçlerden biri"

Konutların yeniden yapımı hususunda belediye bünyesinde yeni bir şirket kurduklarını ifade eden Sandal, "Eksik olduğumuz konularda bize yasalara uygun öneri gelirse belediye olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Bu kapsamda belediye şirketlerimizden birinin tüm faaliyetlerini sıfırlayıp yeni bir şirkete dönüştürdük. Şirketimizde vatandaşlarımıza yıkılıp yeniden yapılacak binalarla ilgili müşavirlik hizmeti vermeyi planlıyoruz. Analizden hukuk sürecine, teknik ve finansman sürecine kadar her süreçte konunun uzmanı olan arkadaşlarımızla vatandaşın yanında olacağız. Finansman süreci en sıkıntılı süreçlerden biri. Bir bankayla görüşmelerimizi sonlandırdık ancak rakam hala netleşmedi. Netleştiğinde duyuracağız. Vatandaşlarımızdan talebimiz şu. Pazartesi itibariyle yıkılan ya da hasar alan ve yıkılacak olan binalarımızın temsilcileri bir an önce bu işlemlere başlasınlar. Bayraklı Belediyesi olarak ağırlıklı A sınıfı müteahhitlerden oluşan bir müteahhit havuzu oluşturacağız. Biz bu arkadaşlarımızdan teminat mektubu alçağız. Ama vatandaşlarımız kendi istedikleri herhangi bir müteahhitle de çalışabilir. Biz bu konuda da her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Vatandaşa "satmayın" çağrısı

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Başkan Sandal, "Vatandaşlarımıza bir çağrımız var. Çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. İşimiz, ekmeğimiz vardı. Sevdiklerimizle birlikte gündelik hayatımıza devam ederken bir anda hepsinden olduk. Şu anda hepimiz başka bir ortam içindeyiz. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Ben vatandaşlarımıza sağduyulu olmalarını söylüyorum. Sakın ama sakın arsanızı satmayın. Şu anda 400-500'e arsanızı alacak kişiler üstüne daha da ekleyip neredeyse 2 milyona evleri satacaklar. Bir diğer uyarımız müteahhitlerle anlaşmalarını belediye içerisinde yapsınlar. Vatandaşlardan bir diğer talebimiz, hukuki olmayan söylemlere lütfen itibar etmeyin. 'Başkanım 2 kat ver yapalım. Sen istersen olur' Ben isterim ama böyle bir yetkim yok. Bu süreçte hukuki olmayan talepler sürecin uzamasına vatandaşın mağduriyetinin artmasına neden oluyor. Tekrar söylüyorum Bayraklı Belediye bünyesindeki işleriniz asla gecikmez. Bir hiçbir vatandaşımız mağdur olmadan sorunlarını çözmekte kararlıyız" dedi.

"Hukuki gerekçelerle mağduriyeti arttırmayın"

Odalara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunan Başkan Sandal, sürecin el birliği ile ılımlılık ve vatandaşın yararının gözetilmesi çerçevesinde yürütülmesi vurgusu yaparak, "Odalara bir çağrım olacak. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın psikolojik durumlarını, ekonomik ve psikolojik sıkıntıları göz aradı edip, internetteki bilgiler ile burada mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bir kez daha arıttırmayın. Bayraklı'daki yurttaşlarımızın yüzde 80'i emekli. Gelir durumları sınırlı. Bu yurttaşlarımız farklı bir şey istemiyorlar. En azından mevcut metrekarelerin korunmasını istiyorlar. Hukuki gerekçelerle lütfen bu mağduriyeti arttırmayın. Bir diğer çağrımızda Sayın Cumhurbaşkanına. Pandemiyle derinleşen ekonomik sıkıntılarımız depremle zirve yaptı. Bayraklı'daki riskli binaların yeniden yapılması sürecinde Bayraklı'daki hak sahiplerine sağlanan kredi imkanının tüm Bayraklı'yı kapsamasını talep ediyoruz. Bu konuda herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz bu süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümlü çalışacağız. Vatandaşımız için ne yapabiliyorsak onu yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Sandal'dan odalara çağrı: Vatandaşın mağduriyetini arttırmayın
Başkan Sandal'dan odalara çağrı: Vatandaşın mağduriyetini arttırmayın
Başkan Sandal'dan odalara çağrı: Vatandaşın mağduriyetini arttırmayın
Başkan Sandal'dan odalara çağrı: Vatandaşın mağduriyetini arttırmayın

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Serdar Sandal, Deprem, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sandal'dan odalara çağrı: 'Vatandaşın mağduriyetini arttırmayın' - Son Dakika


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