Başkan Sandal'dan personele bayram müjdesi - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ramazan Bayramı öncesi tüm personelin maaş ve ikramiyelerinin yatırılacağı müjdesini verdi. Başkan Sandal, "Bu zorlu pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan tüm emekçilerimize yürekten teşekkür ederim. Belediyemize bağlı tüm çalışanlarımızın maaşları, bayram ikramiyeleri, erzak ve giyim yardımları 10 Mayıs Pazartesi hesaplarına yatırılacak" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; pandemi, felaketler ve küresel ekonomik krizin gölgesinde tam kapanma sürecinde geçirilecek Ramazan Bayramı öncesi tüm belediye personeline bayram müjdesi verdi. Çalışanların daha rahat bir bayram geçirmesini sağlamak için harekete geçen Başkan Sandal, 1 Mayıs kutlamasında işçilerle buluştuğu etkinlikte söylediğini yaptı ve ayrım yapmadan tüm personelin maaşları, bayram ikramiyeleri, erzak ve giyim yardımlarının bayram öncesi hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda tüm belediye çalışanları maaşlarını 10 Mayıs Pazartesi alacak.

"Önce emekçi sonra tüccar"

Başkan Sandal, "Çalışanlarımızın teminatı biziz. Çalışma şartlarından iş güvenliğine kadar biz sorumluyuz. Bu ülkeden, bayraktan, cumhuriyet ve değerlerinden söz ediyorsak; tüm kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanarak tüm meseleleri hep birlikte çözebiliriz. Birlikte bunu başaracak güçteyiz. Geldiğimiz noktada emekçi arkadaşlarımızın disiplini ve iş verimliliği bizi memnun ediyor. Tüm zorlu şartlarda elinden gelenin fazlasını yapan her arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımızın her zaman yanında olacağız. Bizim 'yanında olmak' söyleminden anladığımız; emekçi kardeşlerimizin temel hak ve hukukuna sahip çıkmaktır. Önce çalışanın parasını ödeyip sonra tüccarın parasını ödemektir. Biz ne kadar israfı önler, tasarruf sağlarsak o kadar güçlü oluruz ve sosyal haklarımızla ilgili artılar elde ederiz, kentimize de daha çok hizmet ederiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Ülkemize huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim" diye konuştu. - İZMİR