Başkan Sandal'dan siyasi partilere ziyaret - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçedeki siyasi partileri ziyaret ederek başkan ve yöneticilerle bir araya geldi. Sandal, ilçeyi ortak akılla yöneteceklerini ve birlik, dayanışma içinde ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkese eşit hizmet götüreceklerini söyledi.



Adalet ve Kalkınma Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu ve Saadet Partisi İlçe Başkanı İzzet Kırlı'yı ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, katılımcı yönetim anlayışından taviz vermeden Bayraklı'da yaşayan her yurttaşa eşit hizmet götürüleceğini ve tüm siyasi partilerle uyum içinde çalışacaklarını ifade etti. Sandal, "Toplumun tamamına hizmet üretmek zorundayız, bu görevler üzerimize baki kalan işler değil, hepimiz biriz. Ülkemizin uzlaşı diline ve yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Bunu Bayraklı'da birlikte başarabiliriz" dedi.



"Biz biriz, derdimiz aynı"



Ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Başkan Sandal, "Temel mesele vatandaşla iyi ilişkiler kurarak, sorunları doğru anlamak, ülkenin kurucularına, değerlerine sahip çıkmak. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hizmet etmek. Sofradaki ekmeğimiz, derdimiz aynı. Biz biriz. Bu ülke bizim. Halk biziz. Çiftçi biziz. Tartışılmaz meselelerimiz ulusal bağımsızlığımız, bayrak ve Atatürk. Genlerimiz aynı, derdimiz aynı. Şimdi de bize düşen bizlere verilen kamu görevi çerçevesinde toplumun her kesimine, eşit hizmet götürmektir. Dili, partisi, inancı ne olursa olsun. İnsana insan olduğu için değer vererek, kimseyi ötekileştirmeden, hep birlikte var gücümüzle çalışacağız ve üzerimize düşeni yapacağız. Bayraklı'yı marka kent yapmak gibi bir derdimiz var. Bunu birlikte başarmalıyız" diye konuştu. Başkan Sandal, yeni dönemde Bayraklı'da hayata geçirmeyi planladıkları projelerini de anlatarak, 5 yıl sonunda başka bir Bayraklı yapacaklarını dile getirdi.



Başkan Sandal'a ziyareti dolayısıyla teşekkür eden ve Bayraklı için dayanışma içinde çalışacaklarını vurgulayan siyasi parti başkanları da, "Çatışma ortamından ve ayrıştırmadan uzak şekilde üzerimize düşeni yapmaya hazırız" mesajı verdi. - İZMİR