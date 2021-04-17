Başkan Sandal, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşleri unutmadı - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi tarafından büyük coşkuyla gerçekleştirilen 23 Nisan Şenlikleri kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonlara İzmir depreminde hayatını kaybeden ikiz kardeşler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün (15) isimleri verildi. Bu kapsamda etkinliklerin 3. gününde ikiz kardeşler anısına futbol turnuvası düzenlendi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Depremde kaybettiğimiz çocuklarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazında hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isimleri 23 Nisan Şenlikleri kapsamında Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen spor etkinliklerinde yaşatılıyor. Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, ayak tenisi, engellilere yönelik corn hole ve masa tenisi turnuvaları ile Bayraklılı çocuklar şenliklerde bir araya geliyor. Etkinliklerde pandemi tedbirleri kapsamında tüm önlemler alınırken, dezenfektan ve maske standıyla da çocuklar ve aileleri sürekli ellerini dezenfekte ederek, maskelerini yeniliyor. Ayrıca tüm sporcular ve ailelerinin tesislere girişi, HES kodu sorgulamasının ardından güvenli şekilde sağlanıyor.

"Mahalle Bizim" sloganıyla 14 Nisan'da başlayan 23 Nisan Şenlikleri 7 gün boyunca 15 noktada çocukları pandemi kuralları uygulanarak bir araya getirecek. Bu çerçevede etkinliklerin 3. gününde Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde düzenlenen Sayra ve Çınar Alpgündüz Futbol Turnuvası, çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Onur Gençlik Spor, Gümüşpala Spor Kulübü, Bayraklı Yıldızordu Spor Kulübü, Özgür Futbol Kulübü, 1925 Manavkuyu Spor Kulübü, İzmir Osmangazi Spor Kulübü ve Soğukkuyu Spor Kulübü'nün katıldığı turnuvada 2008 -2009 doğumlu sporcular arasında yapılan müsabakalarda turnuva birincisi İzmir Osmangazi Spor Kulübü oldu. Bayraklı Yıldızordu Spor Kulübü ikinciliği, Çay Mahalle Demirköprü Spor Kulübü üçüncülüğü, 1925 Manavkuyu Spor Kulübü de dördüncülüğü elde eti. 2010 -2011 doğumlu sporcuların katıldığı turnuvada ise Bayraklı Yıldızordu Spor Kulübü şampiyon oldu. Gümüşpala Spor Kulübü ikinci, 1925 Manavkuyu Spor Kulübü üçüncü ve Onur Gençlik Spor Kulübü de dördüncü olarak dereceye girdi. - İZMİR