Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu

27.11.2020 14:39
Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde evlerini ve işlerini kaybeden apartman görevlileriyle bir araya geldi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde evlerini ve işlerini kaybeden apartman görevlileriyle bir araya geldi. Bu süreçte en fazla mağdur olanların başında apartman görevlilerinin geldiğini ifade eden Başkan Sandal, "Derdiniz derdimizdir. Bu sürecin en başından itibaren nasıl tüm vatandaşlarımızın yanında durduysak, bundan sonraki süreçte de sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle bir araya geldi. Bayraklı Belediyesi Havuz Kafe'de düzenlenen toplantıya çok sayıda apartmanların görevlileri katıldı. Başkan Sandal, burada yaptığı açıklamada, "Kadere biz de inanırız; ancak bu kader değil. Altı sıvılaşmaya müsait, balçık olan, sulu tarım arazisine, temeli bodrumu olmadan, beton seviyesi C3 ile C10 arasında değişen, zemininin değeri ve tekniği olmadığı binaların olduğu bölgede bu sorunu hep birlikte yaşadık. En büyük hasarı Bayraklı olarak biz gördük" dedi.

"180 ile 280 metreye kadar kayaya rastlanmıyor"

Başkan Serdar Sandal, "Zeminin en kötü olduğu bölge Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahalleleri. 180 ile 280 metreye kadar kayaya rastlanmıyor. 25-30 metre arası derinlik herhangi bir deprem anında sıvılaşabiliyor. Biz bunların hiçbirine dikkat etmeden bina yapmışız, dükkan yapmışız. Sonra birilerinin eksikliklerini vatandaşa kader olarak söylüyoruz. Bu iş, bu kentte yaşayan insanların kaderi olmamalı. Karşıyaka, Bornova, Konak'ta da durum çok farklı değil. Oralarda da hasarlı bina sayıları Bayraklı'ya yakın. Bu işler geçtikten sonra da biz bu durumlardan ders almadan işlerimize devam ediyoruz. Bundan sonra bir daha böyle şeyler yaşanmaması için akıl, mantık, bilim ne diyorsa; o çerçevede çözüm bulmak zorundayız" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyemiz ve Bayraklı Belediyesi olarak sorunu çözeceğiz"

Öncelikli işlerden birinin apartman görevlilerinin iş sorunu olduğunun altını çizen Başkan Sandal, "Bu süreçte aslında en fazla mağdur olan kitle apartman görevlileri oldu. Siz evinizden ve işinizden oldunuz. Öncelikli olarak sarmamız gereken yara bu. Evini kaybeden vatandaşlarımızın belki işi duruyor; ancak siz hem evinizi, hem işinizi kaybettiniz. Derdiniz derdimizdir. Bu sürecin en başından itibaren nasıl tüm vatandaşlarımızın yanında durduysak, bundan sonraki süreçte de sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sayıyı netleştirdikten sonra Büyükşehir Belediyemiz ve Bayraklı Belediyesi olarak sorunu çözeceğiz; çünkü siz bizim için kıymetlisiniz. İyi adam olmak, doğru adam olmak, makam mevki veya para pulla olmaz. Adam olmanın tek yolu maneviyat ve marifettir. Siz alın terinizle, çocuklarınızın rızkı için hiçbir yola sapmadan, emeğinizle işinizi yapan insanlarsınız. Bizim gözümüzde sizden daha değerli ve onurlu kimse yok. Her koşulda, tüm ihtiyaçlarınızda yanınızda olacağımıza söz veriyorum. Biz bugünler için birbirimize lazımız. Bizi kimsenin etnik kimliği, siyasi kimliği ilgilendirmiyor. Kime oy verirse versin, neye inanırsa inansın, nereden geliyorsa gelsin bizi ilgilendirmez. Biz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına, dertlerine bakarız. Karamsarlığa kapılmayın. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Hiçbir endişeniz, korkunuz olmasın. Çocuklarınız çocuklarımız, sizin derdiniz bizim derdimiz. Bizim için çok kıymetlisiniz" dedi. - İZMİR

Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu
Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu
Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu
Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu

Serdar Sandal, Bayraklı, Apartman, Sandal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu - Son Dakika


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