Başkan Sandal, emekçilerle 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Başkan Sandal, emekçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

30.04.2021 13:10
Başkan Sandal, emekçilerle 1 Mayıs'ı kutladı, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışanlarıyla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışanlarıyla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Fen İşleri Şantiyesi'nde personelle bir araya gelen Başkan Sandal, "1 Mayıs sadece bir bayram değildir. Antiemperyalist mücadelede bu ülkeyi seven ahlaklı, vicdanlı insanların bir arada olduğu, birlikte mücadelenin; etnik, dini, siyasi ve her türlü ayrımcılığa karşı olanların günüdür. Bu anlamda 1 Mayıs'ınızı kutluyorum" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışanlarıyla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak üzere bir araya geldi.

Pandemi tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma uygulaması nedeniyle erken düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine; Başkan Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, CHP ilçe örgütü yöneticileri, belediye bürokratları ve işçiler katıldı.

"Bizim bu kente borcumuz var"

Etkinlikte işçilere seslenen Başkan Sandal, "İşçi, emekçi çalıştığı mekanın asıl sahibidir. Biz gelip geçiciyiz, siz kalıcısınız. Dolayısıyla Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı'daki her sorun sizin sorununuz. Bayraklı'ya, belediyeye, iş düzenine, yatırımlara sahip çıkmak, aksayan yanlarla ilgili fikirlerinizi beyan etmek, her türlü savurganlığa ve israfa karşı mücadele etmek asli görevlerinizden biridir. Biz bu kenti seviyor ve sorunlarını çözmek, vatandaşa destek olmak istiyorsak; yapmamız gereken işler var. Belediye deyince akla temizlik, fen işleri ve park bahçeler gelir. Bu alanlarda minimum arkadaşla çalışarak verdiğimiz hizmetin yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir birimde eksik varsa bu sadece benim değil sizin de sorununuz. Bizim bu kente borcumuz var. Bu kentte okula gidemeyen çocuğa, evine ekmek götüremeyen yurttaşa, kentsel dönüşüme uğramamış alanlarda çözüm bekleyenlere, park yüzü görmemiş çocuklara, yolu harabe olan sosyal donatı alanları olmayan yurttaşlara borcumuz var. Bunun gereğini yapacağız bunun dışındaki her şey yalan! Mücadelemizi hep beraber bu alanda sürdüreceğiz. Kendi işimize bakacağız ve işimize odaklanacağız. İşini doğru yapan arkadaşımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

"İşinize sahip çıkın"

Çalışanlara, "Sizin teminatınız biziz. Çalışma şartlarınızın, emeğinizin, iş güvenliğinizin sorumlusu biziz" diyen Başkan Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşa sözümüz var. Maaşlarımızı topladığımız vergilerle ödüyoruz. Bu ülkeden, bayraktan, cumhuriyet ve değerlerinden söz ediyorsak; tüm kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanarak tüm meseleleri çözeriz. Bayraklı, İzmir'de potansiyeli en yüksek belediyedir. Yeter ki kaynakları doğru kullanın. Birlikte bunu başaracak güçteyiz. Geldiğimiz noktada emekçi arkadaşlarımızın disiplin ve iş verimliliği istediğimiz seviyelere yaklaşmış durumda. Her zaman yanınızda olacağız. Yanında olmak demek; emekçi arkadaşlarımızın temel hak ve hukukuna sahip çıkmak demektir. Bunun için de önce çalışanın parasını öde sonra tüccarın parasını öde demektir. Biz ne kadar israfı önler, tasarruf sağlarsak o kadar güçlü oluruz ve sosyal haklarımızla ilgili artılar elde ederiz, kentimize de daha çok hizmet ederiz. Sizden tek ricamız işinizde olun. Onurunuzdan, emeğinizden, duruşunuzdan ödün vermeyin. İşinize sahip çıkın. Bize düşen de sizin her hakkınızı size teslim etmektir. Bayram öncesi çalışanlarımızın gerek ikramiye gerekse maaşlarını ödemeyi planlıyoruz ve bu zorlu günlerde küçük de olsa faydamız olsun istiyoruz. Hiçbir zaman hakkınızı size vermekten imtina etmeyiz. - İZMİR

Başkan Sandal, emekçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
Başkan Sandal, emekçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
Başkan Sandal, emekçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
Başkan Sandal, emekçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

Bayraklı, 1 Mayıs, Bayram, Emekçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal, emekçilerle 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika


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