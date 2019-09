Başkan Sandal, her gün 3 mahalleyi dinleyecek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklının mahalle ziyaretleri kapsamında; Mansuroğlu, Adalet ve Manavkuyu mahallelerinin muhtarları ve sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinledi.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretleri kapsamında ilk durağı Mansuroğlu Mahallesi oldu. Muhtar Yasemen Yavuzcezzar, özellikle hurdacıların oluşturduğu kirlilikten şikayetçi olurken, eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede yaşanan gürültüye önlem alınmasını istedi. Muhtar Yavuzcezzar ile birlikte mahalleyi dolaşarak sorunları yerinde tespit eden Başkan Sandal, "Eğlence mekanlarının olduğu bölgeyi tıpkı Alsancak Kordon gibi cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Bayraklı'da birkaç noktada bu şekilde lokasyonlar oluşturarak, ailelerin gidebileceği nezih mekanlar oluşturacağız" dedi.



Kentsel dönüşümde fikir birliği



Başkan Sandal, daha sonra Adalet Mahallesine giderek Muhtar Ali Uluç ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu kaydeden Uluç, kentsel dönüşüme yönelik vatandaşların beklentilerini anlattı. Başkan Sandal, tüm kesimlerin fikir birliği yaptığı, kent lehine bir planlama çalışması içinde olduklarını vurguladı. Muhtar Uluç ile birlikte sokakları dolaşan Sandal, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözümü için bürokratlarına talimat verdi.



Kadınlara kooperatif müjdesi



Başkan Sandal, son olarak Manavkuyu Mahallesi Muhtarı Fatma Ceylan'ı ziyaret etti. Ceylan, Başkan Sandal'dan kavşak düzenlemeleri ve gençler için sosyal donatı alanları istedi. Bayraklı'yı çocuk ve gençlik kenti yapma hedeflerini her fırsatta dile getirdiklerini belirten Başkan Sandal, kadınlar için de kooperatif müjdesi verdi. Sandal, "Osmangazi'deki hizmet binamızın karşısındaki ek binayı yeniden düzenliyoruz. Orası kadın kooperatifi üretim yeri ve mutfağı olacak. Bundan sonra bütün sosyal tesislerimizin ihtiyaçlarını bu kooperatif aracılığıyla sağlayacağız. İnternet üzerinden satış için de çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.



"Daha yaşanabilir Bayraklı için çalışyoruz"



Bayraklı'daki 24 mahallenin tamamını ziyaret edeceklerini dile getiren Başkan Sandal, "Bayraklı'da yaşayan tüm yurttaşlarımız daha temiz, daha iyi ve yaşanabilir bir çevreyi hak ediyor. Sorunları biliyoruz ve Bayraklımız için her gün bir önceki günden daha fazla çalışıyoruz. Önümüzdeki iki hafta boyunca Bayraklı'nın tüm mahallelerinde meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızla birlikte muhtarlarımızla buluşup, sorunlarını ve taleplerini not alacağız. Her mahallemizi adım adım dolaşacağız. Bugün 3 mahallemizde incelemelerde bulunduk. Yurttaşlarımızın taleplerini dinleme olanağı bulduk, çözümler ürettik. Daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir Bayraklı için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR