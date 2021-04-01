Başkan Sandal: "Her zaman emekten, çalışandan yanayım" - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, temizlik işçileriyle bir araya geldiği ziyarette, "Her zaman emekten, sizden yana oldum ve olmaya da devam edeceğim. Hiçbir çalışanımızın ekmeğinde, aşında gözümüz yok. Hangi görüşten, inançtan olursa olsun herkese eşit mesafedeyiz. Yaptığımız tasarruflar sayesinde şartları daha da iyileştireceğiz. Siz işinize sahip çıktıkça ben her zaman arkanızda olacağım" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personelle bir araya geldi. Mesai öncesi personelle birlikte kahvaltı yapan Başkan Sandal, "Temizlik işleri belediyenin kalbidir. Çalışmalarınız sayesinde temizlikte örnek bir ilçeyiz. Hiçbir çalışanımızı mutsuz etmekle, zora sokmakla, tedirgin etmekle ilgili kafamızda hiçbir şey yok. Bayraklı Belediyesi'nde kimse hak etmediği kazancı almayacak. Emek veren, alnının teriyle geçimini sağlamak için çalışan her arkadaşım önceliğimiz olacak" dedi.

"Biz işimizi doğru yapacağız"

Temizlik işçilerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandal, "Bizler kamu görevlisiyiz. Amacımız; vatandaştan toplanan iller bankasından alınan payı vatandaşa hizmet olarak geri iade etmektir. Bu bizim öncelikli işimizdir. Göreve geldiğimizde bu kentin sorunlarını, sıkıntılarını biliyorduk ve geldiğimizden bu yana hep söyledik. Biz işimizi doğru yapacağız. Ahlaklı, vicdanlı yapacağız. Bağıranlar, hoşuna gitmeyenler olacak ama en sonunda doğru olan kazanacak. Geldiğimizde karşılaştığımız sorunlar bizim için sürpriz değildi. Hiçbiri bizi yıldırmadı. Sadece zamana ihtiyacımız vardı. 'Eşit işe eşit ücret vereceğiz, liyakat esasına göre çalışacağız, herkes emeğinin karşılığını alacak, adam kayırmayacağız' dedik ve bunun yüzde 80'ini başardık. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Hiçbir arkadaşımız merak etmesin eksikliklerimizi haziran ayından sonra tamamlayacağız. Tüm felaketlere rağmen çalışanımıza zam yaptık. Bunu tasarrufla sağlıyoruz ve böyle yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kimse hak etmediği parayı almayacak"

Bayraklı Belediyesinde hiçbir çalışanın hak etmediği ücreti almayacağını vurgulayarak, toplu sözleşme ile birlikte yapılan personel reformunu anlatan Sandal, "Yaptığımız toplu sözleşme sadece bir sözleşme değil, içinde personel reformu olan başka bir iş ve bu birçok belediyeye ilham kaynağı oldu. Şimdi kızıyorlar bir anda 50-60 kişiye zam yapılıyor da diğer arkadaşın günahı ne diye. Süpürgecinin, kolcunun, misinacının günahı ne? Bir yerde adalet ve hoşgörü, barış varsa önce en fazla emek sarf eden arkadaşa o zamlar yapılmalı; ama siz masa başında oturana zam yapar, emek sarf edene yapmazsanız, orada adalet olmaz. Biz doğruyu yapacağız. Bayraklı Belediyesinde kimse hak etmediği parayı almayacak. Biz aldığımız tedbirlerle ayda 4 milyon lira gibi önemli bir miktar tasarruf sağlamasak bunları yapamayız. Geldiğimizde 102 milyon lira banka borcu vardı ve ücretler yatırılamayacak, borçlar ödenemeyecek, işçiler işinden olacak deniliyordu. Bugün, İzmir'de kendi alanında mali disiplini sağlamış tek belediyeyiz. Deprem, pandemi, sel gibi tüm felaketlerde bir kuruş kredi çekmedik ve bank kredisinin 70 milyon lirasını da ödedik. Battı denen şirketlerin şuan piyasaya borcu yok. Belediyenin piyasaya vadesi gelmiş borcu yok. Bunu işin başında durarak, tasarruf yaparak gerçekleştiriyoruz. Belediyede ekonomik yapımızı daha da güçlendirip, çalışanımızın, işçimizin şartlarını daha da iyileştireceğiz. Sizinle gurur duyuyorum. Onur duruyorum" diye aktardı. - İZMİR