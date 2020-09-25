Başkan Sandal, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Sandal, muhtarlarla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Sandal, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, muhtarlarla bir araya geldi. Mahallelerin sorunlarını, muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandal, "Yeni süreçte mahallelerimize fahri denetçiler göndereceğiz ve tüm sorunları direkt bana raporlayacaklar. Daha fazla iletişim, hoşgörü ve anlayışla muhtarlarımızla birlikte yeni, çağdaş ve modern bir kent oluşturacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda muhtarlara, mahallelerindeki sıkıntıları değerlendirip yapılan işleri ve hayata geçirilecek projeleri anlatan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Göreve geldiğimizden bu yana önceliğimiz tasarruf ve aciliyeti olan sorunların çözümü oldu. Bayraklı'da yeni bir düzen kurmak istiyoruz. Hep birlikte bu kenti daha modern, çağdaş ve yaşanabilir hale getireceğiz" diye belirtti.

"Alın teri dökenin yanındayız"

Başkan Sandal, "Aldığımız tasarruf tedbirleriyle personelimizin maaşlarını ve tüm haklarını zamanından önce yatırdık. Covid-19 salgını döneminde dahi gelirlerimizde önemli ölçüde düşüş olmasına rağmen çalışmalarımızdan veya ödemelerimizden hiçbir zaman ödün vermedik. Biz hizmet için, vatandaşın bir kuruşunun hesabını sormak ve her zaman daha iyiyi yapmak için buradayız. Amirimiz vatandaş. Bayraklı'da yeni bir düzen kuracağız. Belediyemizde herkes kendi işini yapacak. Aynı işi yapan aynı parayı alacak. İşini yapan, alın teri için çalışan arkadaşımızın her zaman yanında olacağız. Aksi şekilde hareket edenlerin de gözünün yaşına bakmayacağız. Çünkü topladığımız vergilerin hakkını vermek zorundayız. Biz fakir, fukaranın, çalışanın, emek verenin, alın teri dökenin yanındayız. Bizim belediyemizde herkes halka hizmet verecek" diye konuştu.

"Çözülmeyecek sorun yok"

İlçede çözülmeyecek sorun bulunmadığını, karşılıklı dayanışma ve anlayış içinde zamanla her şeyin çözüleceğini vurgulayan Sandal, "İlçemizin en önemli sorunlarından kentsel dönüşüm konusunda da önemli adımlar attık ve bu sorunu da çözeceğiz. Önceki dönemlerde kilitlenen bölümleri de çözeceğiz. Vatandaşın evet dediği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin garantör olacağı bir kooperatif modeli üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşı borçlandırmadan, herkesin memnun olacağı projeyi hayata geçireceğiz. Adalet Mahallesinde vatandaşların katla ilgili imar sorununu da çözüyoruz. Postacılar, Onur, Nafiz Gürman, Yamanlar mahallelerimizde de 600 hektarlık alanda çalışmalara başladık. Bir yandan eğitime de desteklerimizi sürdürdük. BAYSEM'den Türkiye 28'incisi çıkardık, Harvard'a öğrenci gönderdik. Pandemi sürecinde online eğitime geçen ilk belediye olduk. 15 gün içinde de evlerinde bilgisayarı, interneti olmayan çocuklarımız için televizyondan eğitime başlayacağız. Hazırlıklarını sürdürüyoruz. 200 tablet dağıtacağız öğrenci çocuklarımıza ve bu sayısı bine çıkaracağız. Postacılar Kültür Merkezinde çalışmalar sürüyor. Bir katı kreş, bir katı mesleki eğitim merkezi, bir katı da düğün salonu olacak. Onur Mahallesinde kreş yeri belirledik üç sınıflı bir proje hazırlıyoruz. Nafiz Gürman ve Muhittin Erener mahallelerimizde de kreş çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize kart dağıtıp ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız. Bir vakıf kurma hazırlığındayız. Öğrencilerimizi ilkokul sıralarından üniversiteye kadar destekleyeceğiz. Buna benzer projeleri ilk iki yılda tamamlayıp sonrasında daha büyük projelerimize başlayacağız" dedi.

"Mahallelere fahri denetçiler geliyor"

Sandal, "Önümüzdeki süreçte mahallelerimize fahri denetçiler göndereceğiz. Sorunları günlük olarak tespit edip direkt bana raporlayacaklar. Bir birim kurarak tüm sıkıntıların kısa sürede çözülmesini sağlayacağız. Önemli olan iyi niyetle hizmet ederek, sorunların üstesinden birlikte gelmek. Doğru yerde, doğru zamanda yapılacak eleştirilerle de doğruyu birlikte bularak, hep birlikte daha güzel bir kent oluşturacağız" diye kaydetti.

"Dayanışmamızı artıralım"

Başkan Sandal'ın konuşmasının ardından tek tek söz alan muhtarlar; temizlik, park bahçe, yol, kaldırım yenileme, asfalt gibi konularda talep ve önerilerini ileterek toplantı için Başkan Sandal'a teşekkür etti. Mahallerdeki sorunların ortak akılla kısa sürede çözüleceğini ifade eden muhtarlar, "Amacımız, sorunlarımız ve çözümlerimiz ortak. Kimse art niyetli değil. Bundan sonra işbirliğimizi daha fazla artırıp sıkıntıların daha hızlı çözümünü sağlamalıyız. Barış ve dayanışma içinde daha başarılı oluruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

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