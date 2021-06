Başkan Sandal, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, muhtarlarla bir araya geldi. Mahallelerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların konuşulduğu toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandal, "Pandemi, deprem, sel gibi felaketler nedeniyle ertelediğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz. Her mahallemizde ihtiyaç duyulan işleri tamamlayacağız. 24 mahallemizde kalıcı eserler bırakacağız. El birliğiyle daha iyi işler yapacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Havuz Kafe'de bürokratlarıyla birlikte muhtarların taleplerini, önerilerini dinleyip, mahallelerde yapılması gereken çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Serdar Sandal, "Mahallelerimizi gezerek, yapılanları ve yapılması gerekenleri yine yerinde tespit edip, çözüme kavuşturacağız. Daha yaşanabilir, daha güzel bir Bayraklı için var gücümüzle çalışıyoruz" diye belirtti.

Başkan Sandal, "3 ayda bir bürokratlarımız ve muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizi dolaşacağız. Eleştirileri, talepleri yerinde tespit edeceğiz ve hızlı çözümler üreteceğiz. Bazen aksayan bir iş kısa süreli olabiliyor. Farklı sebeplerden 10-15 dakikalık gecikmeler oluyorsa, bunu eleştiri olarak almamak lazım; ancak süreklilik arz ediyorsa, rutine ve soruna dönüşmüşse bunun da önüne geçeriz. Biz, bütün birimlerimizle vatandaşlarımıza 'nasıl daha nitelikli hizmet götürürüz' onun derdindeyiz; ancak belediyelerin imkanları ve gelirleri sınırsız değil. Biz bir kamu kurumuyuz ve ilgili mevzuat ile yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Pandemi, deprem, sel, fırtına gibi felaketlere rağmen bir yandan işlerimizi yaparken, bir yandan da her ay tasarruf ederek hiç kredi çekmeden borçlarımızı ödüyoruz. Bu süreçte planladığımız işler biraz gecikmiş olabilir; ancak dünyanın içinde bulunduğu durumu da görmezden gelemeyiz. Eğer deprem, sel, pandemi gibi bir afet daha yaşamazsak bundan sonra önümüzde hiçbir engel yok. Tüm mahallelerimizde kalıcı bir eser bırakacağız. 24 mahallemizde yaptığımız işler olacak. Her mahallemizde ihtiyaç duyulan işleri el birliğiyle tamamlayacağız" diye konuştu.

"Yapılması gereken ne varsa, üzerimize düşeni her zaman fazlasıyla yaparız"

Cengizhan, Refik Şevket İnce, Muhittin Erener gibi mahallelerde park ve kültür merkezi yapacak alanların olmadığını belirterek, her ihtiyaca yanıt vermenin zorluklarını anlatan Başkan Sandal, "Alpaslan Mahallesi'nde bunu çözüyoruz. Muhtarlık binamızı tamamladık, yanındaki parkı yeniliyoruz ve önünde İZSU'ya ait olan alanla ilgili de girişimde bulunduk. Orayı da kreş yapmayı planlıyoruz. 24 mahallemiz var ve Bayraklı bugüne kadar tarihinde görmediği kadar asfalt çalışması gördü. İzmir Büyükşehir Beledimizle birlikte ilçemizin sokaklarına yaklaşık 160 bin ton asfalt döküldü. İlçemizin en önemli sorunu kentsel dönüşüm ve bu konuda da 60 hektarlık alan ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bir an önce çalışmalarımızı tamamlayıp, büyükşehire göndermeyi ve tüm işlemlerden sonra da ilk kazmayı en kısa sürede vurmayı hedefliyoruz. Öte yandan mahallelerimize ihtiyaca göre parklar, kültür merkezleri, kreşler, düğün salonları, taziye evleri, kafeteryalar kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizle koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir ile et ve kemik gibiyiz. Bizde küçük şehir, büyükşehir kavramı yok. Yapılması gereken ne varsa, üzerimize düşeni her zaman fazlasıyla yaparız. İnşallah el birliğiyle daha iyi işler yaparız" diye kaydetti.

Açılış konuşmasında söz alan Bayraklı Muhtarlar Derneği Başkanı, Yamanlar Mahallesi Muhtarı Kemal Aydın, "Demokrasinin ilk merdiveni muhtarlardır. Her zaman hem muhtarların hem de halkın yanında olduğu için başkanımıza teşekkür ederiz. Her mahallemizde yapılan ve yapılması gereken işler mutlaka vardır. Amacımız dost ortamında sorunların çözümü için adım atmaktır. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Mahallelerimize katkıları ve toplantı için de başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlar talep ve önerilerini dinledi

Daha sonra tek tek söz alan muhtarlar, genel olarak yol ve kaldırım düzenlemesi, park ve aydınlatma, kültür merkezi, pazar yeri, sosyal alan gibi konularda görüş, talep ve önerilerini Başkan Sandal ve bürokratlarla paylaştı. Muhtarlar, özellikle pandemi ve deprem sürecinde vatandaşların her ihtiyaçlarının imkanlar dahilinde hızla karşılanmasından dolayı Başkan Sandal ve ekibine teşekkür etti. - İZMİR