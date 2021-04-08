Başkan Sandal: "Tasarruf yapmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Sandal: "Tasarruf yapmaya devam edeceğiz"

08.04.2021 11:11
Başkan Sandal:

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, tasarruf tedbirlerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu kentin imkanları tasarruf ve doğru yönetimle tüm sorunları çözmeye yeter" diye konuştu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, tasarruf tedbirlerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu kentin imkanları tasarruf ve doğru yönetimle tüm sorunları çözmeye yeter" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle mesai öncesi kahvaltıda buluşan Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışanlarla sohbet etti. "Temizlik ve Fen İşlerinde çalışan arkadaşlarımız gibi siz bu belediyenin direğisiniz" diyerek personele seslenen Sandal, "Kamu görevini doğru algılamalıyız. Siz gece gündüz çalışarak, alın terinizle ailenizin, evinizin nafakasını kazanıyorsunuz, emeğinizin karşılığını, hakkınızı alıyorsunuz. Bu konuda kimsenin kimseye minneti yok. Temizlik ve Fen İşlerinde çalışan arkadaşlarımız gibi siz bu belediyenin direğisiniz" dedi.

Başkan Sandal, "Çalışanlarımızla imzaladığımız toplu sözleşme ile İzmir'de personel reformu yapan tek belediyeyiz" şeklinde konuştu.

Serdar Sandal, "En üst birimden ücret alanlar, en alt birimdeki çalışanların işini yapıyordu. Temizlik işçilerimiz, park bahçelerdeki arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız belediyenin asıl cefasını çekerken en alt gruptaki maaşları aldılar. Sahada çalışan, alın teri döken, gecesini gündüzüne katan arkadaşlara mesai verilmedi, evde oturan arkadaşlar mesai aldılar. Bunlar kabul edilebilir işler değil. Buna müsaade etmedik ve düzelttik. Biz hak, hukuk, adalet içinde işimizi adam gibi yapmanın derdindeyiz. Kimin ne dediğinin bir önemi yok, her koşulda çalışan her emekçi arkadaşımın sonuna kadar arkasında olacağım. Doğru duruş, hak, hukuk ve adaletten bahsediyorsak; ahlaklı, vicdanlı olmak zorundayız. Bu konuda bildiğimiz yoldan asla geri adım atmayacağız. Önemli olan çalışandan yana eksiklikleri gidermekle ilgili yapılan çalışmalarda gerekli iradeyi ortaya koymaktır. Biz de bunun gereğini yaptık" diye aktardı.

Tasarruf vurgusu

Belediyelerin çalışma ve üretme yerleri olduğunu ifade eden Başkan Sandal, "Neden tasarruf yapıyoruz? Maaşlarınızı zamanında alabiliyorsanız, borçlarımızı ödeyebiliyorsak, diğer işlerimizi, yatırımlarımızı yapabiliyorsak, hak eden arkadaşlara haklarını iade edebiliyorsak bunları tasarrufla sağlıyoruz" dedi.

Sandal, tasarruf yapmaya devam edeceklerini kaydederek, "Birçok şey düşünüyoruz; ama bunların süresi var. Yasal mevzuatlar zaman alabiliyor. Tasarruf yapmaya devam edeceğiz, bütçemizi düzenleyeceğiz, borçlarımızı sıfırlayacağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kentin imkanları tasarruf ve doğru yönetimle tüm sorunları çözmeye yeter. Ben emek mücadelesinin içinden gelen biri olarak; açlığı, sefaleti, yokluğu, zorda olmayı iyi bilirim. Hepimiz aynı yerlerden geliyoruz. Nerede doğduğumuzun, hangi görüşte, inançta olduğumuzun bir önemi yok. Kaderlerimiz hep aynı. Hep aynı yokluk, sefalet ve çile. O yüzden bizim önceliğimiz, emek mücadelesinden asla ödün vermemektir. Sizden tek isteğim işinizde olun. Biz sizin emeğinize talibiz. Yaptığımız ve yapacağımız her şey çalışma koşullarınızı iyileştirmek ve daha iyi standartlara taşımak için. Biz çalışma arkadaşlarımıza gönül gözüyle bakarız" diye konuştu. - İZMİR

Başkan Sandal: Tasarruf yapmaya devam edeceğiz
Başkan Sandal: Tasarruf yapmaya devam edeceğiz
Başkan Sandal: Tasarruf yapmaya devam edeceğiz

Serdar Sandal, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal: 'Tasarruf yapmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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