Başkan Sandal, 'Bayraklı'yı birlikte inşa edeceğiz' dedi - Son Dakika

Belirli periyotlar halinde işçilerle buluşan, sıkıntı ve sorunları, talepleri dinleyen Başkan Sandal, "Bizim temel anlayışımız ihtiyacı olan çocuğa, aileye yardım etmek. Kim olursa olsun. Hangi inançtan, görüşten olursa olsun, düşmanım olsun gidip yardım ederim. Bizim anlayışımız, öğrendiğimiz ahlak bu. Bizim önceliğimiz fakir, fukaranın, alın teriyle çalışan her personelimizin hakkını savunmak. Her zaman birlikte olacağız. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok" dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde sabahın ilk ışıklarında işçilerle bir araya gelen Başkan Sandal tüm personelle tek tek selamlaşarak sohbet etti. Kahvaltının ardından işçilere seslenen Başkan Sandal, "İnsan olarak birbirimizden farkımız yok. Hepimizin derdi, sıkıntısı, sofrası aynı. Kardeşçe, dostça yaşayalım. Biz yarını doğru kurgulayalım ki çocuklarımız güvende olsun, sokaklarda huzur, mutluluk, bereket olsun. Daha iyi bir kent olsun! Ne olursa olsun; bizim bizden başka dostumuz yok dedi.

KAVGA ETMİYORUZ, BARIŞI SAĞLIYORUZ

Göreve geldiğinden beri Bayraklı'da kavga etmeden barışı sağladıklarını ve her kesimle barış içinde çalıştıklarının altını çizen Başkan Sandal, "Geldiğimiz günden bugüne kadar birçok şey değişti. İşten çıkaracak, maaşlar ödenmeyecek dendi. Ama ücretlerinizle ilgili şu ana kadar İzmir'deki en iyi sözleşmeyi yaptınız ve tüm belediyelere, DİSK'e de örnek olan bir sözleşme oldu. Bu bizim siyasal düşüncemizin de bir sonucu… Biz mücadeleyi kavga ederek değil, yanınızda durarak, omuz omuza veriyoruz. Büyükşehirle, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarla, siyasetle, vatandaşla kavga ederek bu kentin yaralarını sarabilir misiniz? O nedenle göreve geldiğimizde yaptığımız ilk işlerden biri herkesle barışmak oldu. Bu diyaloglarla Büyükşehirimiz Bayraklı'ya 200 milyon liranın üzerinde yatırımı yaptı ve bunu barışarak sağladık. Büyükşehirle birlikte Özkanlar Pazar Yeri'mizi 4 kat inşa edip, içine kreş, eğitim merkezi, sosyal tesis, pazar yeri yapıp Bayraklı'mıza kazandıracağız. Kent meydanı yapacağız, sokak sağlıklaştırması yapacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, valilikle, emniyetle, bakanlıklarla barışıyoruz. Çünkü kentin dertleri, sıkıntıları var ve burası çalışma alanı, hizmet alanı. Göreve geldiğimde, "Bu kentte yatağa biri aç giriyorsa, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen çocuğumuz varsa onların vebali benim boynumdadır' dedim. Muhtarlarımıza da 'Bu vatandaşlarımızı bize bildirin' dedim. Bizim temel anlayışımız ihtiyacı olan çocuğa, aileye yardım etmek. Kim olursa olsun. Hangi inançtan, görüşten olursa olsun, düşmanım olsun gidip, yardım ederim. Bizim anlayışımız, öğrendiğimiz ahlak bu" dedi.

BİRLİKTE ÇALIŞIP, BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ

Başkan Sandal, "Bizim nazarımızda alın teriyle çala çocuğunun nafakasını kazanmak, evine ekmeğini götürmek için çalışacak insanlar horlanacak, dışlanacak, ötekileştirilecek insanlar değil. Tam aksine günümüz koşullarında ekmeğini, alın teriyle götüren başta bizim Fen İşleri, temizlik, Park ve Bahçeler, Destek ve diğer alanlarda görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere ülkemizdeki bu emekçilerimiz bu ülkenin en onurlu insanlarıdır. Bu süreci doğru götürebilmek için aklımızı, vicdanımızı yeri geldiğinde yüreğimizi kullanacağız. Eksik veya hata yapabiliriz. Ama yalan söylemeden, kandırmadan, ihanet etmeden çalışmalıyız. Süpürgecisinden başkanına kadar biz bir aileyiz. Hep beraber olacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz. Derdimizi sıkıntımızı kendi içimizde çözeceğiz. Hep beraber olacağız. Bakın ne yaptık biz? Bütün ihaleleri 3'te bir oranında düşürdük. Bu kaynak dışarıya değil, bu para emekçiye geliyor. Bugün size zam yapılabiliyorsa ihalelerdeki tasarrufun sonucudur bu" diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ FAKİR FUKARANIN HAKKINI SAVUNMAK

Pandemi deprem sel gibi felaketlere rağmen tek kuruş kredi çekmeden milyonlarca borç ödediklerini vurgulayan Başkan Sandal, "102 milyon liralık kredi borcumuzun 85 milyon lirasını bir kuruş kredi çekmeden ödedik. Demek ki bu kentin kaynağı var. Demek ki doğru idare edilirse bu işler yürüyebiliyor. İşçine de yüzde yüze yakın zam yapabiliyorsun. 85 milyon lirası banka olmak üzere 180 milyon lira borç da ödeyebiliyorsun. Biz kalem 1 liraysa artık 75 kuruşa alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Bu, fakir fukaranın hakkı. Ahlak da, din-iman da, vatan da bu! Önce fakir, fukaranın emekçinin hakkına sahip çıkacaksın. Önce okula gidemeyenin, yatağa aç girenin hakkını koruyacaksın. İşçinin ücretini yaşanabilir bir düzeye çekeceksin ve zamanında vereceksin. Bizim ödün verecek tek bir adımımız yok. Şuan siyasetimizin en rahat günlerini yapıyoruz, daha zor şartlardan, siyasetlerden geldik. Şuan bizim bahçemiz güllük gülistanlık. Bu ülkenin bütünlüğünü istemişiz, işçiden, emekçiden, ezilenden, fakirden, köylüden, çiftçiden yana olmuşuz, olmaya da devam edeceğiz. Bu mu suç?Hiç canınızı sıkmayın! Hani solcu diyorlar ya; biz bilime inanırız, ortak akla, işin uzmanlarının dediklerine, çalıştığımız arkadaşlarımıza, dostlarımıza, ülkenin toprak bütünlüğüne, bayrağına, kurucu değerlerine, Çanakkale ruhuna inanırız. Yürüdüğünüz yol doğruysa, ahlakınız ve vicdanınız temizse yapamayacağınız hiçbir şey yok" dedi.

BU GEMİDE GÜVENDEYİZ

"Bayraklı Belediyesinde inancı kimliği, düşüncesi, görüşü ne olursa olsun herkesin başımızın üstünde yeri var" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Sandal, "İşe zamanında gelen, zamanında ve ahlaklı yapan, başkasının işiyle, ekmeğiyle uğraşmayan her çalışanımızın başımızın üzerinde yeri var ve biz her zaman bu arkadaşlarımızın arkasında olmaya devam edeceğiz. Bu birliği, bu düzeni, kardeşliği bozmak isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğiz. Geldiğimiz noktada bütçemiz, kurumsal yapımız ve kentimizin temel sorunlarının çözümüyle ilgili işimizin büyük çoğunluğu tamamlanmış durumdayız ve her şey olabildiğince yolunda, net gidiyor. Biz bu gemide güvendeyiz. İki şey var; ben her zaman çalışanımın arkasında duracağım ve bir adım geri atmayacağım. Aynı özveriyi sizden de göstermenizi beklerim.Farkımız yok. Hepimizin derdi, sıkıntısı, sofrası aynı. Kardeşçe, dostça yaşayalım. Biz yarını doğru kurgulayalım ki; çocuklarımız güvende olsun, sokaklarda huzur, mutluluk, bereket olsun. Daha iyi bir kent olsun! Bir arada olalım ülkemize, değerlerimize sahip çıkalım. Ne olursa olsun; bizim bizden başka dostumuz yok. İnsan olarak birbirimizden farkımız yok" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞÇİ SÖZLEŞMESİ BAYRAKLI'DA

DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız da, "Yaşadığımız şehir; kurtuluş savaşını başlatan ve bitiren ülkemizin göz bebeği olan bir şehir. İlçemiz de bu şehirde adından söz ettiren, geleceği parlak bir ilçe. Biz ise ekmeğini, geleceğini bu ilçede inşa ederek, bu ilçenin insanlarına hizmet eden işçileriz. Son 2 yıldır beraber çıktığımız yolda Başkanımız, sendikamız ve işçilerimizle büyük başarılara imza attık. Bu ülkenin işçileri, emekçileri, mazlumları adına İzmir'e hatta Türkiye geneline bakıldığında adından söz ettiren, imzalanabilecek en iyi toplu sözleşmelerden birini imzaladık. Önümüzdeki süreçte de tüm işçiler adına çok olumlu şeyler olacağına inanıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi artırmalıyız. Bu anlamda bizi bir araya getiren Bayraklı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. İnsanların daha mutlu ve huzurlu yaşadığı bir Bayraklı'yı birlikte inşa edeceğiz" dedi.