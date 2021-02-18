Başkan Sandal: "Tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz" - Son Dakika

Başkan Sandal: "Tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz"

18.02.2021 10:43
Başkan Sandal:

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yapımı süren ve başlayacak yeni projelerle ilgili mahallelerde incelemelerde bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yapımı süren ve başlayacak yeni projelerle ilgili mahallelerde incelemelerde bulundu. Onur, Yamanlar ve Nafiz Gürman Mahallelerini gezen Başkan Sandal, "Yıl sonuna doğru tek tek projelerimizi hayata geçireceğiz. Bayraklı'da yaşayan herkes her şeyin en iyisini, en güzelini, en kalitelisini hak ediyor. Biz de bunun için her şeye rağmen var gücümüzle çalışıyoruz. Bayraklı'yı ortak akılla yeniden inşa edeceğiz" diye belirtti.

Başkan Sandal, mahalle ziyaretlerine ilk olarak Onur Mahallesi'nde yapımı süren park ile başladı. Mahalle Muhtarı Hasan Aydemir ile birlikte 7360/3 sokaktaki çalışmaları inceleyen Sandal, proje ile ilgili bilgi aldı. Bu kapsamda park içinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, oturma alanları yapılacak. Bölgenin önemli ihtiyacına yanıt verecek park tamamlandıktan sonra Onur Mahallesi; vatandaşların nefes alacağı, yemyeşil bir yaşam alanı kazanacak.

Yamanlar'a kreş ve düğün salonu

Yamanlar Mahallesi Muhtar Kemal Aydın ile birlikte pazarın yanındaki alanda inceleme yapan Başkan Sandal, eskiden düğün salonu bulunan alanda plan değişikliğinin tamamlandığını ifade ederek, bu alana kreş ve yeni bir düğün salonu kazandırılması için proje çalışmalarının yapılmasını istedi.

Daha sonra bürokratlar ve Nafiz Gürman Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğan ile birlikte Dünya Barış Anıtı yolu üzerindeki pazarın yanında bulunan yaklaşık 1000 m2'lik alanda incelemelerde bulunan Başkan Sandal, buraya da 2 düğün salonu yapılması ve çevre düzenlemesi çalışmalarının bir an önce başlaması talimatını verdi. Sandal, bölgede yaşayan vatandaşların önemli ihtiyacına yanıt verecek projenin hızla ilçeye kazandırılacağını kaydetti.

Son olarak Dünya Barış Anıtı'nı gezen Başkan Sandal, bir süredir atıl haldeki merkezin yeni bir yaşam alanına dönüştürüleceğini söyledi. Sandal, bu kapsamda merkezde bakım ve onarım çalışmalarının başlamasını istedi. Anıtın yeni yaşam alanı haline dönüştürülmesiyle ilgili proje çalışmasının sürdüğü belirtilirken, proje tamamlandıktan sonra ilçeye muhteşem körfez manzarasında yeni bir sosyal alan kazandırılmış olacak. - İZMİR

Başkan Sandal: Tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz
Başkan Sandal: Tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz
Başkan Sandal: Tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz

Serdar Sandal, Hasan Aydemir, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal: 'Tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz' - Son Dakika


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