Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Turan Mahallesini bir turizm adası gibi ele alacaklarını ve bölgeyi Kordon gibi yeni bir yaşam alanına dönüştürmek istediklerini belirtti.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçen hafta başladığı mahalle ziyaretlerini Muhittin Erener, Refik Şevket İnce ve Turan mahalleleriyle tamamladı. Toplamda 120 bin adımla 24 mahallenin sokaklarını gezerek, sorunları yerinde tespit eden Başkan Sandal, Turan Mahallesini bir turizm adası gibi ele alacaklarını ve bölgeyi Kordon gibi yeni bir yaşam alanına dönüştürmek istediklerini söyledi. Başkan Sandal ayrıca iki mahallenin daha kreş sorununu çözüme kavuşturdu. Günde ortalama 15 bin adım atarak, belediye başkan yardımcıları ve ilgili bürokratlarla mahallelerin sorunlu sokaklarında incelemeler yapan Başkan Sandal, "Bütçemiz doğrultusunda her mahallemize elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.



Bayraklı'ya yeni cazibe merkezi



Turan Mahallesinde Muhtar Nursel Ölmez ile bir araya gelen Sandal, mahalleyi bir bütün halinde turizm adası olarak değerlendirerek, yeni bir yaşam alanı oluşturmak istediklerini dile getirdi. Sandal, "Asıl niyetimiz ikinci bir Kordon'u Turan'a taşımak. Burada yeni bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Burayla ilgili büyük ölçekli projeler var. O nedenle burayı bir turizm adası olarak düşünmek lazım. Sahilin düzenlemesiyle birlikte, yapılacak yeni düzenlemelerle burası bambaşka bir hale gelebilir" diye konuştu. Başkan Sandal ayrıca mahalledeki metruk binaların sahipleriyle görüşülüp yeni bir düzene sokulmasıyla ilgili de çalışma yapılmasını istedi.



"Şov değil, iş yapacağız"



Muhittin Erener Mahalle Muhtarı Yılmaz Güngör'den kreş, yol düzenlemeleri, park, sosyal tesis ve spor alanı taleplerini alan Sandal, muhtarlığın üstündeki semt merkezinin kreşe dönüştürüleceğini belirterek, alt kesimlerden başlanarak yukarı sokaklara doğru asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarının yapılacağını aktardı. "Şov değil, iş yapacağız. Amacımız tasarruf tedbirleriyle elde ettiğimiz geliri hizmet olarak vatandaşımıza sunmak" diyen Başkan Sandal, camiye ait kreşin yeni yapılacak yere taşınabileceğini ve yerine de taziye evi yapılabileceğini söyledi. 100. Yıl İlkokulu'nu ve Bayraklı 2 No'lu Sağlık Ocağını da ziyaret eden Sandal, ihtiyaç olan tadilatların ve bahçe düzenlemelerinin imkanlar dahilinde yapılacağını ifade etti.



Talimat verdi



Refik Şevket İnce Mahallesinde de Muhtar Hasan Çelik, yeni binaların kamuya terk ettiği alanlarda asfaltlama yapılmasını istedi. Konuyla ilgili bürokratlarına talimat veren Başkan Sandal, önümüzdeki hafta itibariyle mahallede asfaltlama çalışmalarının başlayacağını belirtti. Başkan Sandal, ayrıca muhtarlık binasının yerine 3-4 sınıflık kreş yapılacağını, muhtarlığın da park içindeki başka bir alana taşınacağını açıkladı.



120 bin adımda 24 mahalle



Günde ortalama 15 bin adım atarak Bayraklı'nın tüm mahallelerini gezen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ziyaretler kapsamında çok sayıda esnaf ve vatandaş ile de bir araya geldi. Sorunları, sıkıntıları yerinde tespit ederek, çözümler üreten Sandal, bu ziyaretlerin rutin olarak 6 ayda bir yapılacağını kaydetti. - İZMİR